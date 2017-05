Britanska notranja ministrica: Napadalec je bil obveščevalcem znan že prej

Britanske oblasti razglasile najvišjo stopnjo ogroženosti

24. maj 2017 ob 07:29,

zadnji poseg: 24. maj 2017 ob 10:01

Manchester - MMC RTV SLO

Samomorilski napadalec iz Manchestra, 22-letni Salman Abedi, je bil znan varnostnim službam in najverjetneje ni deloval sam, je dejala britanska notranja ministrica Amber Rudd.

"Zdi se verjetno oz. mogoče, da tega ni naredil sam, policija in obveščevalne službe preiskujejo sledi, da bi pridobile vse informacije, da bi poskrbele za našo varnost," je dejala za BBC in dodala, da je bil Abedi znan obveščevalnim službam. Kot je dejala, te spremljajo številne posameznike, toda to ne pomeni, da bodo aretirale vsakogar. "Toda znan jim je bil že od prej, in prepričana sem, da bo nadaljnja preiskava razkrila več." Po njenih informacijah naj bi se Abedi nedavno vrnil iz Libije.

V napadu je umrlo 22 ljudi, 64 je ranjenih, med njimi jih je okoli 20 v kritičnem stanju, so sporočili z britanskega ministrstva za zdravje. Sprva so poročali o 59 ranjenih. "Zdaj zdravimo 64 posameznikov in od teh je okoli 20 v kritičnem stanju," je dejal Jon Rouse, odgovoren za zdravstvene in socialne storitve za področje Manchestra.

Razglašena najvišja stopnja ogroženosti

Po ponedeljkovem terorističnem napadu so britanske oblasti v torek zvečer dvignile stopnjo ogroženosti na najvišjo. To pomeni, da bi lahko prišlo do novih napadov v neposredni prihodnosti, je dejala britanska premierka Theresa May. V skladu z dvigom stopnje ogroženosti bodo na ključne javne točke razporejene vojaške enote, da bi policistom pomagale pri zagotavljanju varnosti, je napovedala premierka in dodala, da bi bili lahko vojaki v prihodnjih tednih navzoči tudi na večjih dogodkih, kot so koncerti. Mayeva je poudarila, da ne želi, da bi bila javnost neupravičeno vznemirjena, a je hkrati zagotovila, da gre za "sorazmeren in razumen odgovor".

BBC je najprej poročal, da naj ne bi bilo 5.000 vojakov, kot se je sprva pojavila informacija v javnosti, temveč nekaj sto vojakov, potem pa je Ruddova napovedala, da bodo na ulice poslali do 3.800 vojakov.

Britanske oblasti so predtem le dvakrat razglasile najvišjo stopnjo ogroženosti. Prvič leta 2006 med obsežno operacijo za preprečitev napadov na čezatlantskih poletih, drugič pa leto dni pozneje, ko so policisti lovili skupino moških, ki so nameravali najprej podtakniti bombo v londonskem nočnem klubu, potem pa napasti letališče v Glasgowu, še poroča BBC.

"Mir in ljubezen"

V torek zvečer se je v središču Manchestra zbralo več tisoč ljudi in se poklonilo žrtvam napada, številni med njimi so imeli napise s pozivom k miru. Bedenja so se udeležili tako krščanski kot muslimanski, judovski in sikhovski verski voditelji v tem mestu, ki je povezano z industrijsko revolucijo, glasbo in nogometom. Udeležila sta se ga tudi notranja ministrica Amber Rudd in vodja opozicijskih laburistov Jeremy Corbyn. Manchestrski škof je prižgal svečo, množica zbranih pa se je z minuto molka poklonila spominu žrtev.

Preiskava ponedeljkovega napada se nadaljuje

Policija se v okviru nadaljevanja preiskave napada, za katerega je osumljen 22-letni Salman Abedi, osredotoča na iskanje morebitnih sokrivcev, nadaljuje pa se tudi prepoznavanje žrtev. Od 22 žrtev, večina med njimi so najstniki, najmlajša žrtev pa je imela komaj 8 let, so jih za zdaj identificirali štiri. V osmih bolnišnicah po Manchestru zdravijo 59 ranjenih, 12 med njimi je mlajših od 16 let.

Ponedeljkov napad je najhujši teroristični napad na britanskih tleh po 7. juliju 2005, ko je v napadu štirih samomorilskih napadalcev umrlo 52 ljudi.

K. T.