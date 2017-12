Britanski minister: "Britance v vrstah IS-ja je treba najti in ubiti"

Na strani IS-ja se bojuje okoli 270 britanskih državljanov

7. december 2017 ob 11:15

London - MMC RTV SLO, Reuters

Britance, ki so se pridružili borcem Islamske države v Siriji in Iraku, je treba najti in ubiti, je dejal novi britanski obrambni minister Gavin Williamson.

"Moje mnenje glede teh ljudi je zelo jasno: mrtev terorist Veliki Britaniji ne more škodovati, zato moramo narediti vse, kar je v naši moči, da uničimo in odstranimo to grožnjo," je dejal minister in dodal, da britanski državljani, ki so se odpravili na Bližnji vzhod, da bi pomagali skrajni sunitski skupini Islamska država, "sovražijo vse vrednote, za katere si prizadeva Velika Britanija".

Minister je tudi prepričan, da London ne bi smel nobenemu izmed okoli 270 Britancev, ki se bojujejo na strani IS-ja, dovoliti vrnitve v državo.

41-letni Williamson je britanski obrambni minister komaj dober mesec dni. Na tem mestu je zamenjal Michaela Fallona, ki je odstopil zaradi škandala o spolnem nadlegovanju.

Najbolj znana Britanca, ki sta vstopila v vrste IS-ja, sta bila Mohammed Emwazi, ki je bil znan pod vzdevkom Džihadistični John, in Sally Jones z vzdevkom Bela vdova. Oba so ubile britanske oziroma ameriške sile. Fallon je po smrti Jonesove dejal, da so britanski državljani, ki so se odločili za boj na strani IS-ja, "legitimne tarče".

A. P. J.