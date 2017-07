Džihadisti, ki izvajajo napade v Evropi in ZDA, večinoma neodvisni od IS-ja

Velika večina napadalcev državljanov držav, kjer so izvedli napade

1. julij 2017 ob 13:18

Ljubljana

Džihadisti, ki izvajajo napade v Evropi in ZDA, so večinoma moški, stari med 20 in 30 let, ki delujejo neodvisno od t. i. Islamske države (IS), kaže poročilo o njihovih napadih na Zahodu.

Poročilo z naslovom Radikalizacija in džihadistični napadi na Zahodu, ki so ga pripravili strokovnjaki z ameriške univerze Georgea Washingtona, italijanskega Inštituta za mednarodne politične študije in nizozemskega protiterorističnega centra, ugotavlja, da je bilo od junija 2014, ko je IS razglasil svoj "kalifat", v osmih zahodnih državah izvedenih 51 džihadističnih napadov, v katerih je umrlo 395 ljudi.

Največ napadov je bilo v Franciji, in sicer 17, v ZDA 16, na tretjem mestu pa je Nemčija, kjer je bilo sedem napadov.

Napadalci povprečno stari 27 let

51 napadov, v katerih je umrlo 395 ljudi, 1.549 pa jih je bilo ranjenih, je izvedlo 65 napadalcev. 43 jih je bilo ubitih, 21 aretiranih, eden pa je na begu. Njihova povprečna starost znaša 27 let in tri mesece, pri čemer je bil najmlajši star 15 let, najstarejši pa 52. Med njimi sta bili le dve ženski, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Med napadalci pet odstotkov beguncev ali prosilcev za azil

Med napadalci jih je bilo 73 odstotkov državljanov države, v kateri so izvedli napad. 14 odstotkov jih je v državi zakonito prebivalo ali pa so bili zakonito na obisku iz katere od bližnjih držav.

Pet odstotkov jih je bilo beguncev ali prosilcev za azil, šest odstotkov pa jih je bilo v državi nezakonito ali pa so čakali deportacijo, ugotavlja poročilo. Takšnih, ki so se spreobrnili v muslimansko vero, je bilo 17 odstotkov.

Pred napadi jih je bilo 82 odstotkov znanih oblastem, pri čemer jih je 57 odstotkov imelo kriminalno kartoteko, 18 odstotkov pa jih je bilo že v zaporu.

IS naročil le osem odstotkov napadov

Osem odstotkov napadov je neposredno naročilo vodstvo IS-ja. V 66 odstotkih primerov so bili napadalci nekako povezani s to skupino, a so delovali sami. V 26 odstotkih napadov pa džihadistični napadalci niso bili povezani z IS-jem ali drugimi džihadističnimi skupinami, temveč so jih spodbudili pozivi teh skupin k boju, še navaja poročilo.

