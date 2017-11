Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Priti Patel je v sredo zvečer nasmejana zapuščala Downing Street 10 v Londonu, kjer se je na sedežu britanske vlade srečala z britansko premierko Thereso May. Po sestanku z Mayevo je v javnost prišla njena odstopna izjava. Foto: EPA Sorodne novice Novi britanski obrambni minister je Gavin Williamson Zaradi "nedostojnega vedenja" odstopil britanski obrambni minister Dodaj v

Britansko ministrico Patelovo odneslo "soliranje" z Izraelci

Prejšnji teden odstopil obrambni minister Michael Fallon

8. november 2017 ob 21:37,

zadnji poseg: 8. november 2017 ob 21:41

London - MMC RTV SLO, STA

Britanska ministrica za razvojno pomoč Priti Patel je odstopila, potem ko je prišlo na dan, da se je v Izraelu brez mandata srečala z izraelskimi uradniki in jim obljubljala možnost pomoči.

45-letna Patelova se je med svojim zasebnim družinskim dopustom v Izraelu avgusta letos srečala z dvanajstimi izraelskimi uradniki in predstavniki različnih organizacij, med njimi tudi s premierjem Benjaminom Netanjahujem. O tem pa ni obvestila ne zunanjega ministrstva ne urada premierke.

Med drugim je Patelova nakazala možnost, da bi Velika Britanija namenila svojo razvojno pomoč za medicinsko obravnavo sirskih beguncev, ki bi prišli na Golansko planoto. Pri kasnejšem pojasnjevanju britanski premierki Theresi May ni povedala, da to oskrbo izvaja izraelska vojska in da bi torej razvojna sredstva šla vojski.

Patelova: Šlo je le za entuziazem

Poleg tega ima Velika Britanija Golansko planoto za okupirano ozemlje in kot je v torek poslancem povedal predstavnik obrambnega ministrstva, financiranje izraelske vojske na tem območju "ne bi bilo primerno". V ponedeljek se je Patelova za vse skupaj javno opravičila in dejala, da je šlo zgolj za "entuziazem", ki so ga narobe razumeli. Mayeva jo je potem tudi javno okarala. A potem je v torek zvečer prišlo na dan še, da je imela septembra še najmanj dve srečanji z visokimi izraelskimi predstavniki brez vnaprejšnjega pooblastila za to.

V torek je Patelova sicer odpotovala na tridnevni obisk v Ugando, a se je morala danes na zahtevo Mayeve vrniti v London. Zatem je odstopila s položaja. V odstopnem pismu se je opravičila in dejala, da so njena dejanja "padla pod standarde glede transparentnosti in odkritosti, ki jih je sama zagovarjala".

Mayeva: Sodelovanje mora potekati po uradnih kanalih

Mayeva je v pisnem odgovoru na ministričino odstopno izjavo zapisala, da sta Združeno kraljestvo in Izrael "tesna zaveznika in prav je, da tesno sodelujeta, vendar mora to potekati formalno in po uradnih kanalih".

Patelova je bila sicer ena uglednejših osebnosti v vladi Mayeve. Bila je tudi ena vodilnih zagovornic odhoda Otoka iz EU-ja v lanski referendumski kampanji. Patelova, hči Indijcev iz Ugande, je bila poslanka od leta 2010 in mnogi so jo videli tudi kot resno kandidatko za vodenje Downing Streeta.

Patelova je tako že druga ministrica, ki je zapustila britansko vlado v zadnjem tednu dni; prejšnjo sredo je odstopil obrambni minister Michael Fallon, potem ko so se v javnosti pojavile obtožbe na njegov račun glede spolnega nadlegovanja. Fallona je zamenjal Gavin Williamson.

A. V.