V Bruslju ustrelili napadalca na vojaka. V Londonu z nožem nad policiste.

Belgija dejanje obravnava kot teroristični napad

25. avgust 2017 ob 22:26,

zadnji poseg: 25. avgust 2017 ob 23:14

Bruselj - MMC RTV SLO

Vojaki so v središču Bruslja ustrelili napadalca, ki je dva vojaka napadel z nožem. Eden od vojakov je poškodovan po obrazu, drugi ima poškodbe roke, napadalec pa je v bolnišnici umrl, so sporočili belgijski preiskovalci.

Očividci so poročali o strelih in zavijanju siren, belgijske oblasti pa so sporočile, da je napadalec 30-letni moški. Tiskovna predstavnica belgijskega tožilstva dejala, da menijo, da je šlo za teroristični napad. Napadalca so "nevtralizirali" vojaki, ki so bili, prisotni na kraju napada, STA povzema AFP.

V Londonu so policisti aretirali moškega, ki je v bližini Buckinghamske palače, domovanjem britanske kraljice Elizabete II., z nožem napadel dva policista in ju laže poškodoval. Motiv napada za zdaj ni znan, območje okoli palače pa je zaprto in polno policistov.



Prisotnost vojakov na bruseljskih ulicah je sicer vsakodnevni pojav in del varnostne operacije, s katero želijo oblasti javnost zaščititi pred morebitnimi terorističnimi napadi. V napadu marca lani je v Bruslju umrlo 32 ljudi.

Kot kaže, so bili prav vojaki, ki patruljirajo v središču mesta, kjer je ogromno trgovin in lokalov, tarče zadnjega napada, poroča BBC. Belgijski krizni center je na družbenem omrežju Twitter sporočil, da je "položaj pod nadzorom", belgijski premier Charles Michel pa je tvitnil, da varnostne službe ostajajo pozorne in skrbno spremljajo dogajanja, poroča agencija Tanjug. Posnetki iz centra Bruslja po navedbah Tanjuga kažejo, da je policija zaprla glavno ulico nedaleč od Grand Placea.

