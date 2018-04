Po Orbanovi zmagi bo prenehal izhajati madžarski časnik Magyar Nemzet

Eden dveh madžarskih večjih časnikov, kritičnih do vlade, Magyar Nemzet, bo v sredo zaradi finančnih težav prenehal izhajati. Zaton časnika bo prelomnica v postopnem izginevanju neodvisnih medijev na Madžarskem.

Časnik, ki izhaja 80 let in je v lasti tajkuna Lajosa Simicske, je bil nekoč zaveznik nacionalističnega premierja Viktorja Orbana, nato pa sta se razšla in Magyar Nemzet je postal eden Orbanovih najostrejših nasprotnikov v času predvolilne kampanje.

Nekoč zelo dobičkonosni medij je trpel hude izgube, ko se je sprl z Orbanom, saj je izgubil vladno oglaševanje. Izdajatelj časnika je sporočil, da so se njegovi lastniki odločili, da končajo medijsko produkcijo, kar pomeni, da bo delo prenehal tudi spletni portal časnika mno.hu.

Reuters poroča, da gre za znak hitrega poslabšanja obetov za medijsko svobodo po močni Orbanovi zmagi. Težave neodvisnih medijev na Madžarskem po mnenju voditeljev zahodnih članic EU-ja in mednarodnih organizacij za človekove pravice predstavljajo zdrs države v avtoritarnost.

Oznanitev prenehanja izdajanja Magyar Nemzeta le dva dni po zmagi Orbana, ki je osvojil dvetretjinsko večino in bo lahko spreminjal ustavo, namiguje na politično dimenzijo zaprtja časnika.

Simicska obupal?

Lasnik Simicska se je po besedah analitika Tamasa Borosa v zadnjem letu posvetil maščevanju Orbanu, kar naj bi počel prek svojega medija, zdaj, ko je videl premierjevo dvetretjinsko zmago, pa naj bi ugotovil, da se mu boj ne splača več. Kot je dejal Boros, naj bi se Simicska bal vladnega maščevanja.

Delati bo nehal tudi Lanchid Radio, je odločil izdajatelj Magyar Nemzeta.

Reuters poroča, da je Orbanova stranka Fidesz, ki je na oblasti od leta 2010, javne medije spremenila v poslušne propagandne ustanove, njegovi tesni zavezniki so kupili velike deleže v zasebnih medijih, od oglaševanja pa imajo največjo korist mediji, ki so vladi naklonjeni.

Poslovneži blizu Orbanu so leta 2016 kupili nekdanji glavni opozicijski časnik Nepszabadsag, pa tudi skoraj vse lokalne časnike, pridobili pa so tudi več deset licenc za radijske postaje, ki oddajajo po celi državi.

Pomembna in od vlade neodvisna medija sta tako le še televizija RTL, ki je v nemški lasti, in spletni portal index.hu.

Zaradi nezadovoljstva z volilnim rezultatom je z mesta predsednika skrajno desne stranke Jobbik odstopil Gabor Vona. Jobbik je sicer osvojil 20 odstotkov glasov, a to ni zadovoljilo Vonovih apetitov. Vona se je ob tem odrekel tudi svojemu sedežu v parlamentu. Kot je dejal, bo še naprej sodeloval s stranko, a ne kot predsednik.



Orban bo krepil vez s Poljsko in Bavarsko

Orban medtem načrtuje krepitev diplomatskih vezi s Poljsko in nemško zvezno deželo Bavarsko. Od obeh je namreč prejel neposredno podporo pred zadnjimi volitvami, je dejal na tiskovni konferenci.

Na tiskovni konferenci se je Orban odzval tudi na kritiko Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse), katere opazovalci so spremljali volitve. Organizaciji je sporočil "hvala za prispevek". Ovse je namreč v ponedeljek sporočil, da volitve opozicijskim strankam niso omogočile enakopravnega boja, čeprav da so bile temeljne pravice spoštovane.

Po Orbanovi zmagi bo Budimpešto v naslednjih tednih na Orbanovo vabilo obiskal predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, so sporočili iz komisije. Juncker se je sicer z Orbanom po volitvah že pogovarjal po telefonu.

