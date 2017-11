Carme Forcadell po plačilu varščine izpuščena iz pripora

Ali dogovor vključuje prepoved kandidiranja na volitvah?

10. november 2017 ob 15:37

Madrid - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Predsednica razpuščenega katalonskega parlamenta Carme Forcadell je plačala zahtevano varščino v višini 150.000 evrov in je že zapustila pripor, v katerem je preživela noč, je sporočilo špansko notranje ministrstvo.

Špansko vrhovno sodišče je v četrtek po zaslišanju odredilo pripor za Forcadellovo zaradi njene vloge pri referendumu o neodvisnosti Katalonije. Nad njo visijo obtožbe upora in nezakonitega prisvajanja javnih sredstev. Vplivna civilnodružbena skupina Katalonski narodni kongres (ANC) je sporočila, da je plačala varščino za Forcadellovo, ki jih je zbrala z donacijami, za soboto pa so napovedali protest.

Sodišče je dovolilo plačilo varščine po dogovoru s Forcadellovo, da se odreče vsakemu političnemu delovanju proti španski ustavi. Po poročanju Reutersa to pomeni, da nekdanja predsednica ne bo smela nastopiti na prihajajočih regionalnih volitvah, kar bi bil hud udarec za dozdajšnjo koalicijo z odcepitvenimi težnjami, ki ji javnomnenjske ankete sicer še napovedujejo zmago na predčasnih volitvah.

Poleg nje so v četrtek zaslišali še pet nekdanjih katalonskih poslancev. Štirje med njimi so plačali 25.000 evrov, petega so iz pripora izpustili brez sankcij.

Osem nekdanjih ministrov še naprej v priporu

Forcadellova je samo ena izmed več katalonskih funkcionarjev, ki so se po razglasitvi neodvisnosti 27. oktobra znašli v priporu. Proti njim so sprožili sodne postopke, potem ko je Madrid v odziv na razglasitev odstavil regionalno vlado in razpustil parlament. Za 21. december je španska vlada napovedala nove regionalne volitve. Osem nekdanjih ministrov je od minulega tedna zaradi enakih obtožb v priporu.

Puigdemont tvita iz Belgije

Odstavljeni katalonski voditelj Carles Puigdemont je v odziv na odreditev pripora za Forcadellovo tvitnil, da je morala "spati v zaporu, ker je dovolila demokratično razpravo". Skupaj s še štirimi nekdanjimi ministri, ki so se tako kot Puigdemont zatekli v Belgijo, naj bi prihodnji teden znova stopili pred belgijskega sodnika, potem ko je Španija zanje izdala evropski nalog za prijetje.

J. R.