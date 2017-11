Puigdemont in ministri bodo na odločitev Belgije počakali na prostosti

Odločitev bo padla v 15 dneh

6. november 2017 ob 07:17

Bruselj - MMC RTV SLO, Reuters

Belgijski sodnik je nekaj pred polnočjo v nedeljo zvečer odločil, da lahko odstavljeni katalonski voditelj Carles Puigdemont in še štirje nekdanji ministri na postopek o morebitni izročitvi Španiji počakajo na prostosti. Na sodišče morajo znova v 15 dneh.

Peterica odstavljenih katalonskih regionalnih politikov mora ostati v Belgiji, tak je pogoj, ki ga je ob izpustivi postavil preiskovalni sodnik v Bruslju, poroča dopisnik Matjaž Trošt, ki dodaja, da sodnik pričakovano ni razsojal o ali zavračal evropskega pripornega naloga, ki državam članicam nalaga, da pridržijo in predajo osumljence kaznivih dejanj.

Kot smo poročali, se je Puigdemont v nedeljo dopoldne z ministri Antoniem Cominom, Claro Ponsati, Lluisom Puigom in Meritxell Serret predal na eni izmed policijskih postaj v Bruslju. Španska sodnica je prejšnji teden izdala naloge za prijetje in predajo peterice izdala zaradi upora, nezakonitega prisvajanja javnih sredstev, zlorabe javnega položaja in neupoštevanja poziva sodišča. Za očitana dejanja jim grozi do 30 let zapora. Ker se niso pojavili na zaslišanju, je Madrid za peterico potem izdal evropski priporni nalog.

Najverjetnejša možnost predaja peterice

Možnosti, da bi belgijsko pravosodje predajo peterice zavrnilo, obstajajo, a so majhne, saj bi s tem okrcalo špansko pravosodje kot politično zaznamovano oziroma nepravično, je še poročal Trošt. Evropska statistika pravi, da je bila med letoma 2005 in 2014 večina predaj, kjer so se iskane osebe z njo strinjale, opravljena v 14 do 16 dneh, postopek predaje brez soglasja pa je trajal manj kot dva meseca. Obstaja sicer tudi možnost prošnje za politični azil - kar je Puidgemont doslej zavračal - tudi v tem primeru bi moral dokazovati, da Španija ne omogoča pravičnega sojenja. V Belgiji sicer v zadnjih 5 letih noben državljan Evropske unije ni prejel azila.

Koncu politične krize v Španiji ni videti konca. Potem ko je katalonski parlament konec oktobra sprejel resolucijo o neodvisnosti, je vlada Mariana Rajoya razpustila katalonski parlament in za 21. december razpisala predčasne regionalne volitve, potem ko je zaradi resolucije sprožila 155. člen ustave in Kataloniji začasno odvzela avtonomijo. Puigdemont je že napovedal, da bo njegova stranka sodelovala na volitvah.

K. T.