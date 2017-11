Trump in Abe glede S. Koreje složna, glede trgovine ne

Japonska bo zamrznila premoženje sevenokorejskih družb

6. november 2017 ob 09:04

Tokio - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Ameriški predsednik Donald Trump se je med obiskom na Japonskem zavzel za prosto in uravnoteženo trgovinsko partnerstvo z Japonsko, s katero so odnosi "boljši kot kadarkoli prej," hkrati pa dal jasno vedeti, da je konec "strateške potrpežljivosti" s Severno Korejo.

"Obdobje strateške potrpežljivosti je končano," je izjavil Trump na skupni novinarski konferenci z japonskim premierjem Šinzom Abejem, na kateri je severnokorejski jedrski program in raketni program označil za "grožnjo civiliziranemu svetu in mednarodnemu miru ter stabilnosti".

Tudi japonski premier je po srečanju dejal, da je čas za maksimalno povečanje pritiska na Severno Korejo, s Trumpom pa delita mnenje, da bi morala Kitajska igrati večjo vlogo pri vplivanju na Pjongjang. Kot je Abe dejal v pogovoru z novinarji, Japonska podpira Trumpovo stališče, da so, ko gre za Severno Korejo, na mizi vse možnosti. Pri tem je napovedal, da bo Japonska zamrznila premoženje 35 severnokorejskih družb in posameznikov ter tako razširila sankcije proti severnokorejskemu režimu, ki je v zadnjih mesecih izstrelil več raket čez japonsko ozemlje proti Tihemu oceanu.

Trump za nov trgovinski dogovor

"ZDA so dolga leta beležila občuten primanjkljaj v trgovini z Japonsko", je dejal Trump na začetku srečanja z ameriškimi in japonskimi poslovneži. Trump je srečanje z japonskim premierjem Šinzom Abejem začel s pohvalami sogovorniku zaradi nakupa "najboljše vojaške opreme na svetu," hkrati pa dodal, da "Japonska proda številne avtomobile v ZDA, medtem ko skoraj noben avto iz ZDA ne gre na Japonsko."

"Želimo svobodno in recipročno trgovino, a v tem hipu naše trgovanje z Japonsko ni ne svobodno ne recipročno, vem pa, da bo, začeli smo proces," je dejal ameriški predsednik in izrazil pričakovanje, da se bo to vprašanje uredilo hitro in prijateljsko. Japonska je imela lani 69-milijardni presežek v trgovini z ZDA, kažejo podatki ameriškega finančnega ministrstva.

Trump: TTP ni bil pravi odgovor

ZDA so za Kitajsko drugi največji trgovinski partner Japonske, za ZDA pa je japonski trg na četrtem mestu po izvozu. Državi sta pretekli mesec opravili drugi krog pogovorov o gospodarstvu, ki pa glede ključnih izzivov, predvsem ureditve prihodnjih trgovinskih odnosov, niso prinesli zbližanja stališč. Tokio ni dovzeten za ameriške pozive o bilateralnem sporazumu o prosti trgovini. Trump je sicer naklonjen tudi vzpostavitvi novega indopacifiškega trgovinskega dogovora, potem ko je dal takoj po prihodu v Belo hišo vedeti, da bo prekinil leta 2015 podpisani dogovor o transpacifiškem partnerstvu (TTP). Ta sporazum, sklenjen v času prejšnjega ameriškega predsednika Baracka Obame, povezuje Japonsko, ZDA, Avstralijo, Brunej, Kanado, Čile, Malezijo, Mehiko, Novo Zelandijo, Peru, Singapur in Vietnam, ter obsega največje prostotrgovinsko območje na svetu, saj zajema kar 40 odstotkov svetovne gospodarske proizvodnje. "TTP ni bil pravi odgovor," je v Tokiu dejal Trump. Japonska sicer ostaja trdno zavezana TTP-ju.

Obisk na Japonskem je del Trumpove 12-dnevne turneje po Aziji, v okviru katere bo obiskal še Južno Korejo, Kitajsko in Vietnam. Glavna cilja turneje sta pogovori o trgovini in vprašanje severnokorejskega jedrskega in raketnega programa.

K. T.