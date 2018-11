Češka na nogah: Babiš obračunava s sinom, parlament o nezaupnici

Razpleta se afera Štorkljino gnezdo

16. november 2018 ob 10:31

Praga - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Na glavnem trgu v Pragi je več tisoč ljudi zahtevalo odstop premierja Andreja Babiša, njegovi koalicijski partnerji pa premlevajo, ali bi vlado zapustili.

Proteste so pripravili, potem ko je Babišev mlajši sin Andrej nedavno razkril, da ga je eden od očetovih sodelavcev lani prisilno odpeljal na Krim, da bi tako preprečili njegovo pričanje proti očetu v korupcijski aferi, znani kot Štorkljino gnezdo. Babiš je v odzivu dejal, da je njegov sin psihično bolan in da ima shizofrenijo.

Premierjev sin zdaj živi v Švici in je po besedah Babiša prostovoljno zapustil domovino. Hkrati je potrdil, da je bil njegov sin na obisku na Krimu, ni pa navedel razloga za obisk. 35-letni Andrej mlajši je nato očetove navedba, da je psihično bolan, označil za laž.

V aferi Štorkljino gnezdo gre za poneverbe v zvezi s subvencijami Evropske unije pri gradnji luksuznega hotelskega naselja na Češkem, v katero naj bi bilo vpleteno Babiševo podjetje Agrofert. V zvezi s tem poteka preiskava, a Babiš kot član parlamenta uživa imuniteto pred kazenskim pregonom.

Protestniki so med drugim vzklikali "Odstop, odstop!" in "Ne za Babiša!". Shoda so se udeležili številni vidni čeških opozicijski voditelji, med njimi vodja poslanske skupine opozicijske stranke Top 09 Miroslav Kalousek.

Opozicija je že zahtevala glasovanje o nezaupnici, ki naj bi bilo prihodnji petek. Opozicija za uspeh nezaupnice v 200-članskem parlamentu potrebuje 101 glas podpore, kar je po oceni strokovnjakov malo verjetno. Babiš je sicer na čelu manjšinske koalicije, v kateri so poleg njegove stranke Ano še levi socialdemokrati, vlado pa podpirajo tudi češki komunisti.

Babiš: "Nikoli ne bom odstopil"

Na pozive k odstopu se je Babiš odzval na Facebooku, kjer je zapisal: "Nikoli ne bom odstopil, nikoli. Vsi si to zapomnite: nikoli."

Glede na javnomnenjsko raziskavo, ki so jo izvedli sredi novembra, 56-odstotkov podpira Babišev odstop.

64-letni milijarder je postal češki premier leta 2017. Vse od začetka nanj letijo očitki o korupciji. Po podatkih revije Forbes je drugi najbogatejši Čeh.

A. P. J., foto: Reuters, EPA