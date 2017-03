Comey: Nimamo dokazov o prisluškovanju Trumpu

Preiskava o domnevnem ruskem vpletanju še poteka

20. marec 2017 ob 17:04,

zadnji poseg: 20. marec 2017 ob 17:39

Washington - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Direktor ameriške zvezne policije FBI James Comey je v zaslišanju pred kongresnim odborom zatrdil, da nima dokazov o prisluškovanju ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu.

Domneve o prisluškovanju je sprožil Trump sam, potem ko je pred kratkim na Twitterju zapisal, da mu je njegov predhodnik Barack Obama ob koncu predvolilne kampanje prisluškoval v njegovi stolpnici Trump Tower.

"Z vsem spoštovanjem do predsednikovih tvitov nimam nobenih informacij, ki bi potrjevale te tvite. Enako trdim za celoten FBI," je odboru za obveščevalno dejavnost ameriškega kongresa dejal Comey.

Njegove besede je potrdil tudi direktor agencije za nacionalno varnost (NSA), admiral Mike Rogers, ki je odločno zavrnil obtožbe Bele hiše, da so za Obamo Trumpu prisluškovali Britanci. Rogers je bil prav tako zaslišan v kongresu.

FBI preiskuje rusko vmešavanje

Je pa Comey potrdil, da FBI preiskuje domnevno vmešavanje Rusije v predvolilno kampanjo. Preiskava vključuje tudi potencialne povezave med posamezniki iz Trumpovega štaba in predstavniki ruske vlade. "Ker preiskava še poteka, ne morem povedati, kaj in koga natančno preučujemo," je pojasnil Comey.

Comey je dejal, da po navadi javno ne potrjujejo poteka preiskav. Ampak pravosodno ministrstvo ga je tokrat pooblastilo, da preiskavo potrdi, ker obstaja velik javni interes. V nadaljevanju je potem vztrajno zavračal poskuse demokratov, da pridejo do podrobnejših informacijah o sami preiskavi.

Rusija se je vpletala, a to ni spremenilo izidov volitev v ključnih državah

Comey in Rogers sta priznala, da nimata nobenih dokazov ali informacij o tem, da bi rusko vpletanje spremenilo izide volitev v Michiganu, Pensilvaniji, Wisconsinu, Floridi, Severni Karolini in Ohiu, torej ključnih državah za izid predsedniških volitev.

Oba pa sta hkrati vztrajala pri oceni obveščevalnih agencij, objavljeni januarja letos, da se je Rusija vpletala v volitve s ciljem izvolitve predsednika Trumpa. Comey je priznal, da so Rusi vdirali v računalnike demokratov in svoje dejavnosti prikrivali tako, da so ukradene informacije predajali v objavo WikiLeaksu.

Trump: Zgodbo o ruskem vpletanju so si izmislili demokrati

Predsednik Trump pa je še pred zaslišanjem v ponedeljek zjutraj objavil niz tvitov, v katerih trdi, da so si zgodbo o ruskem vpletanju v ameriške volitve izmislili demokrati, da opravičijo svoj poraz. Prav tako je poudarjal, da je prava zgodba uhajanje zaupnih informacij v medije, ki ji je treba posvetiti pozornost.

A. V.