Trumpov tiskovni predstavnik britanske obveščevalce obtožil prisluškovanja

Ameriški senat: za Obamovo prisluškovanje Trumpu ni dokazov

17. marec 2017 ob 18:07,

zadnji poseg: 17. marec 2017 ob 18:38

Washington, London - MMC RTV SLO

Potem ko je tiskovni predstavnik Bele hiše Sean Spicer britansko obveščevalno službo obtožil prisluškovanja Donaldu Trumpu, se je Bela hiša Londonu že opravičila in zagotovila, da se obtožbe ne bodo ponovile.

Tiskovni predstavnik Bele hiše Sean Spicer je v izjavi navedel obtožbe medijske hiše Fox News, da je v času predsedovanja Baracka Obame britanska obveščevalna služba GCHQ prisluškovala Donaldu Trumpu. Analitik medijske hiše Fox News Andrew Napolitano je predtem poročal, da so mu trije neimenovani viri iz obveščevalne službe potrdili, da je Obamova administracija za prisluškovanje Trumpu uporabljala britanski GCHQ, s čimer bi se oprala krivde za prisluškovanje. Na britanski obveščevalni službi so te obtožbe zavrnili kot "skrajno smešne", poroča Guardian.

Po besedah tiskovnega predstavnika britanske vlade je Bela hiša britanskemu veleposlaniku v ZDA ter britanskemu svetovalcu za državno varnost zagotovila, da Spicer obtožb ne sme več ponoviti. "Ne želimo se spuščati v zasebne pogovore, vendar smo ameriški administraciji dali jasno vedeti, da so te trditve smešne in naj bodo zato tudi prezrte," je dodal britanski predstavnik. Spicer se za izjave še ni opravičil.

Rifkind: umaknite obtožbe

Nekdanji predsednik britanskega vladnega odbora za varnost in obveščevalne službe Malcolm Rifkind je medtem od Washingtona zahteval, naj obtožbe umaknejo, ne samo zagotovijo, da jih ne bodo več ponavljali. Dodal je, da Spicer ni imel dokazov za obtožbe in jih je podal le zaradi želje po upravičevanju Trumpovih obtožb o prisluškovanju. "Če si uradni tiskovni predstavnik predsednika države, ne moreš enostavno navesti obtožbe Fow News, ne da bi preveril resničnost poročanja," je kritiziral Spicerja.

Senat: za prisluškovanje ni dokazov

Tako demokratski kot republikanski vodje obveščevalnih služb v ameriškem senatu so Trumpove obtožbe zavrnili z razlago, da zanje ni nobenih dokazov.

Britanske in ameriške obveščevalne službe so sicer vajene tesnega sodelovanja, saj skupaj z Avstralijo, Novo Zelandijo in Kanado tvorijo Pakt petih oči (Five Eyes pact), poroča Guardian.

J. R.