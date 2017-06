Črna gora postala 29. članica Nata

Nato: Črna gora je pomembna zaveznica

5. junij 2017 ob 14:47,

zadnji poseg: 5. junij 2017 ob 19:44

Washington, Podgorica, Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Črna gora je postala 29. polnopravna članica zveze Nato. Generalni sekretar zveze Jens Stoltenberg je poudaril, da bo zavezništvo s Črno goro dobil pomembno članico.

V Washingtonu je črnogorski premier Duško Marković na zunanjem ministrstvu predal listine o ratifikaciji protokola o pristopu k severnoatlantski pogodbi.

Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je na vrhu zveze v Bruslju 25. maja poudaril, da bo zavezništvo s Črno goro dobilo pomembno članico in da je širitev pomembna tudi za Zahodni Balkan. "To kaže tudi na to, da so vrata Nata odprta. Črna gora je izvedla pomembne reforme, ki so omogočile, da postane nova članica zavezništva," je med drugim povzel Stoltenberg.

Generalni sekretar Nata se je skupaj z Markovićem udeležil slovesne predaje ratifikacijskih listin Črne gore o pristopu k Natu. Na zunanjem ministrstvu ju je sprejel namestnik ameriškega zunanjega ministra Tom Shannon. "Obljuba o članstvu je s seboj nosila demokratične vrednote in spoštovanje vladavine prava. To je pomenilo, da je treba sprejeti težke reforme in Črna gora je naredila prav to, zato danes postaja članica. Prav tako smo hvaležni, ker je Črna gora prevzela finančne obveznosti, ki jih članstvo prinaša," je še dejal Shannon.

Povabilo k pridružitvi dobili nekaj mesec po osamosvojitvi

Črna gora je neodvisnost razglasila junija 2006, le nekaj mesecev po tem, 29. novembra, pa je dobila povabilo, da se pridruži Natu. Povabilo za začetek pristopnih pogovorov je dobila decembra 2015, 19. maja lani pa je bil podpisan protokol o njenem pristopu k severnoatlantski pogodbi.

Potem ko so ta protokol ratificirale vse članice Nata, ga je 28. aprila kot zadnji ratificiral še črnogorski parlament in tako potrdil članstvo v zavezništvu.

Spomnimo, Nato je leta 1999 v okviru napada na takratno Zvezno republiko Jugoslavijo bombardiral tudi cilje v Črni gori.

B. V.