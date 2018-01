Donald Trump se je v odzivu na knjigo označil za "zelo stabilnega genija"

Trump knjigo, katere izid je želel preprečiti, označil za dolgočasno

6. januar 2018 ob 08:57,

zadnji poseg: 6. januar 2018 ob 14:27

Po izidu knjige Ogenj in bes, v kateri avtor piše o kaosu v Beli hiši in dvomi o sposobnosti Donalda Trumpa za predsednikovanje, je Trump zase dejal, da je "zelo stabilen genij".

"Pravzaprav sta bili skozi vse moje življenje moji glavni prednosti duševna stabilnost in to, da sem zelo pameten," je Trump zapisal na družbenem omrežju Twitter. "Bil sem ZELO uspešen poslovnež, največja televizijska zvezda in v prvem poskusu sem postal predsednik ZDA. To me najbrž kvalificira ne le kot pametnega, ampak tudi kot genija ... In ob tem zelo stabilnega genija".

Po izidu knjige Ogenj in bes Michaela Wolffa, katere izid je želela Bela hiša preprečiti, se vrstijo odzivi na zapisano. Avtor knjige, ki pravi, da ta temelji na okoli 200 intervjujih, je namreč zapisal, da je osebje v Beli hiši Trumpa imelo za "otroka". Trump, ki je želel preprečiti izid knjige, je to označil za "dolgočasno in neresnično", avtorja pa za "popolno zgubo", poroča BBC. Kot je dejal, mediji in drugi vsiljujejo to knjigo, da bi mu škodili. "Morali bi poskusiti zmagati na volitvah. Žalostno!", je še dejal Trump.

Zunanji minister Rex Tillerson, za katerega se je lani poročalo, da je Trumpa označil za "idiota", je za ameriško televizijo CNN dejal: "Nimam razloga, da bi dvomil o njegovem duševnem zdravju". Je pa glede Trumpa dejal, da "ni tipični predsednik iz preteklosti". Dodal je, da ima s predsednikom "odnos, ki se razvija", zavrnil pa je ugibanja, da bo odstopil zaradi domnevnega spora s Trumpom.

Med drugim knjiga trdi tudi, da je zmaga na predsedniških volitvah Trumpov tabor šokirala in prestrašila. Trump naj bi bil jezen, ker se največji ameriški zvezdniki niso udeležili njegove inavguracije.

V knjigi izstopa mnenje nekdanjega Trumpovega tesnega sodelavca in glavnega stratega Bele hiše Steva Bannona, da je bilo srečanje Trumpovega sina Donalda mlajšega poleti 2016 v Trumpovi stolpnici z rusko pravnico "izdajalsko in nedomoljubno".

Nekateri ameriški mediji so sicer kritizirali in podvomili o točnosti delov knjige. Kot pa pravi BBC-jev poročevalec Jon Sopel, knjiga prikaže paranoidnega predsednika in kaotično Belo hišo, tudi če je res le pol njene vsebine.

Iz Bele hiše v Camp David

Trump v petek ni hotel odgovarjati na vprašanja glede knjige in se je odpravil v predsedniško letovišče Camp David, kamor se je do nedelje umaknil skupaj z vodilnimi republikanci in pomembnimi člani svoje vlade na politična posvetovanja o zakonodajnih prioritetah letošnjega leta.

Ameriški mediji so opazili, da med povabljenimi ni pravosodnega ministra Jeffa Sessionsa, na katerega je Trump jezen, ker se je izločil iz preiskave o t. i. ruski aferi in ga ni zaščitil pred njo. Na pravosodnem ministrstvu so potrdili, da minister res ni bil povabljen.

S Trumpom pa so na posvetovanja med drugim odpotovali vodja Agencije za zaščito okolja Scott Pruitt, ki naj bi ciljal na Sessionsov položaj, podpredsednik Mike Pence, vodja senatne večine Mitch McConnell in predsednik predstavniškega doma Paul Ryan.

V Camp David so odšli tudi Tillerson, obrambni minister James Mattis, direktor obveščevalne službe Cia Mike Pompeo, ministrica za šolstvo Betsy DeVos, gospodarski svetovalec Gary Cohn, tiskovna predstavnica Sarah Sanders in drugi.

Trump: Borzni trg je zelo napredoval

Trump je ob odhodu v Camp David novinarjem omenil, da je borzni trg v petek zelo napredoval in bo še naprej, da se posledice nedavno sprejetih davčnih olajšav, ki bodo sicer najbolj koristile velikim korporacijam in naj bi močno povečale proračunski primanjkljaj, že občutijo bolj, kot je kdor koli pričakoval, poročilo o zaposlovanju je dobro in Ameriko spet delajo veliko.

V Camp Davidu bodo govorili o zagotavljanju nadaljevanja gospodarske rasti, o nacionalni varnosti, reformi na področju priseljevanja, proračunu, obnovi infrastrukture, reformi socialne varnosti, mamilarski krizi, zdravstvu in tudi o kongresnih volitvah novembra letos.

