Dragi gostje: Seul bo plačal vse stroške za gostovanje Severnih Korejcev

Rekordni znesek

14. februar 2018 ob 08:50

Seul - MMC RTV SLO, Reuters

Južnokorejsko ministrstvo za združitev je sprejelo načrt, po katerem bo plačalo vse stroške gostovanja severnokorejske delegacije v Pjongčangu. Ta strošek bo rekorden - višji od 2,13 milijona evrov.

Na zimske olimpijske igre v Pjongčangu je že pred začetkom iger prispelo več kot 400 Severnih Korejcev - v delegaciji je 229 navijačic, člani umetniških skupin, demonstratorji borilne veščine taekwondo, novinarji in uradniki. Njihovo skupno število je 423.

Severne Korejce so na igre povabili v Seulu, kjer so prepričani, da je to dober znak umiritve razmer med državama in priložnosti za dialog. A vsi Južni Korejci se s to potezo ne strinjajo, saj dvomijo o iskrenih namenih severnih sosedov po spravi, poudarjajo pa tudi, da režim v Pjongjangu igre izkorišča za golo propagando.

Stanujejo v razkošnih hotelih

Južna Koreja bo kljub temu Severnim Korejcem plačala vse stroške gostovanja. Največji del stroškov, skoraj milijon evrov, bo namenjen za namestitev in prehrano, nekaj manj za plačilo vstopnic za ogled dogodkov, majhen delež pa bo šel za transportne stroške. Večina Severnih Korejcev sicer že več kot en teden biva v razkošnih hotelih v Seulu in v bližini olimpijskih tekmovališč.

Vsi stroški bivanja v olimpijski vasi za 22 severnokorejskih športnikov bodo šli na račun Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK), obisk severnokorejske politične delegacije v Seulu pa bo prav tako pokrilo južnokorejsko ministrstvo za združitev.

Za sosede skrbi poseben sklad

To ni prvič, da bo Južna Koreja prevzela vse stroške severnih sosedov. Enako se je zgodilo že med azijskimi igrami leta 2002 v Busanu, ko je vse stroške za 650-člansko delegacijo Severne Koreje prevzel Seul. Takrat so stroški znašali okrogel milijon evrov. Kljub številčnejši delegaciji so bili stroški nižji, ker so severnokorejski navijači takrat živeli in jedli na trajektu, zasidranem v Busanu.

Južna Koreja je za vse stroške, povezane s Severno Korejo, leta 1991 ustanovila Medkorejski sklad za sodelovanje. Za let 2018 ima sklad več kot 72 milijonov evrov proračuna.

A. P. J.