Družinska tragedija v Lombardiji zahtevala štiri otroška življenja

Moškega naj bi v dejanje vodila socialna stiska

21. oktober 2017 ob 12:02,

zadnji poseg: 21. oktober 2017 ob 12:08

Como - MMC RTV SLO, STA

V družinski tragediji v italijanskem mestu Como so umrli oče in njegovi štirje otroci. Po dosedanjih ugotovitvah so umrli zaradi zastrupitve z dimom v požaru, ki ga je zaradi socialne stiske podtaknil oče, 49-letni Maročan.

Maročana, ki je že nekaj let živel v Italiji, so reševalci našli mrtvega že ob prihodu v stanovanje. Trije od štirih otrok, starih med tri in enajst let, so umrli kmalu po tem, ko so jih prepeljali v bolnišnico. V petek zvečer je zastrupitvi z dimom podlegla še petletna hčerka, ki je bila do tedaj v kritičnem stanju, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Matere v času požara ni bilo doma, saj je bila na terapiji pri psihologu. Prve preiskave pa kažejo, da je požar podtaknil kar sam oče. Že dalj časa je bil brezposeln, z zaslužkom priložnostnih del pa je družina težko shajala. Otroci nazadnje niso mogli hoditi niti v šolo, saj si niso mogli privoščiti avtobusa in šolskega kosila, so povedali znanci družine.

Župan Coma Mario Landriscina je ob tem zatrdil, da bodo materi zagotovili vso potrebno podporo.

Lombardija s prestolnico Milano je sicer ena dveh najbogatejših dežel v Italiji, poroča Guardian.

