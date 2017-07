Erdogan namerava reševati krizo med Katarjem in zalivskimi državami

Dvodnevni obisk v Savdski Arabiji in Katarju

23. julij 2017 ob 08:29,

zadnji poseg: 23. julij 2017 ob 08:47

Riad, Carigrad - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan začenja turnejo v zalivskih državah, ki se spopadajo z diplomatsko krizo. Danes bo obiskal Savdsko Arabijo in Kuvajt, v ponedeljek pa še Katar.

Erdogan je v govoru v Carigradu napovedal, da bo Turčija poskusila rešiti probleme med "brati iz zalivske regije" in dodal, da so politični problemi le začasni ter Savdsko Arabijo in Združene arabske emirate pozval, naj investirajo v Turčijo.

Kot je v ločenem govoru dejal turški premier Binali Yildirim, bo Ankara še naprej igrala "konstruktivno in aktivno vlogo pri reševanju nesmiselne krize".

Turčija je ena ključnih zaveznic Katarja, s katerim so štiri arabske države 5. junija prekinile vse diplomatske stike in mu nato postavile ultimat s svojimi zahtevami. Med drugim zahtevajo, da Katar umakne podporo Muslimanski bratovščini, zapre televizijo Al Džazira, zniža raven diplomatskih stikov z Iranom ter zapre turško vojaško bazo v Katarju. Zalivski emirat je njihove zahteve zavrnil.

Katar je v četrtek sporočil, da je spremenil svoj zakon o boju proti terorizmu, ki je bil eden izmed razlogov za uvedbo sankcij. Z odlokom so vzpostavili dva seznama za posameznike in skupine ter določili pogoje za uvrstitev na seznama.

Katarski emir šejk Tamim bin Hamad al Tani je v petek dejal, da je Katar pripravljen na dialog za razrešitev zalivske diplomatske krize, vendar ob spoštovanju katarske suverenosti. To je bil njegov prvi javni komentar krize.

J. R.