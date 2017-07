Katar pod pritiskom arabskih držav spremenil protiteroristično zakonodajo

Stiki prekinjeni v začetku junija

21. julij 2017 ob 16:25

Doha - MMC RTV SLO/STA

Katar je sporočil, da je spremenil svoj zakon o boju proti terorizmu, ki je bil eden od razlogov za uvedbo sankcij štirih arabskih držav proti njemu.

Šejk Tamim bin Hamad Al Tani je z odlokom vzpostavil dva seznama za posameznike in skupine ter določil pogoje za uvrstitev na seznama. Odlok tudi definira teroriste, teroristične zločine, teroristične skupine ter financiranje terorizma.

Katar je odlok sprejel, potem ko je z ZDA podpisal sporazum o boju proti financiranju terorizma, s katerim sta se državi zavezali, da bosta poskušali bolje slediti virom financiranja skrajnih skupin, več pa bosta naredili tudi v smeri sodelovanja in deljenja informacij.

ZAE spremembe pozdravljajo

A za štiri arabske države - Savdsko Arabijo, Združene arabske emirate, Bahrajn in Egipt-, ki so proti Katarju uvedle sankcije, dogovor ne zadostuje. Menijo namreč, da je dogovor posledica pritiskov in stalnih pozivov Katarju, naj preneha podpirati terorizem.

Današnje spremembe katarske protiteroristične zakonodaje je minister za zunanje zadeve Združenih arabskih emiratov Anwar Gargash pozdravil. Kot je dejal, gre za "pozitiven korak v boju proti teroristom". Dodal pa je, da mora Katar za nadaljnjo ublažitev krize popolnoma spremeniti svojo politično usmeritev.

Četverica je diplomatske stike s Katarjem prekinila 5. junija, nato pa Katarju postavila ultimat s svojimi zahtevami.

Med drugim zahtevajo, da Katar umakne podporo Muslimanski bratovščini, zapre televizijo Al Džazira, zniža raven diplomatskih stikov z Iranom ter zapre turško vojaško bazo v Katarju. Zalivski emirat je njihove zahteve zavrnil.

