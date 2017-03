Erdogan po ostrih besedah zoper Nemce zdaj Nizozemce označil za "ostanke nacizma"

Cavusogluju niso dovolili pristati

11. marec 2017 ob 12:56

Rotterdam - MMC RTV SLO/Reuters

Potem ko nizozemske oblasti niso dovolile, da lahko na nizozemskih tleh pristane turški zunanji minister Mevlüt Cavusoglu, je turški predsednik Tayyip Erdogan Nizozemce označil za "ostanke nacizma in fašiste".

"Turške oblasti so javno grozile s sankcijami, zaradi česar je nemogoče doseči razumno rešitev. Zaradi tega bo Nizozemska zavrnila prošnjo za dovoljenje za pristanek ministrovega letala," so po poročanju tujih tiskovnih agencij v sporočilu zapisali na nizozemski vladi.

Turške oblasti so že poklicale na pogovor nizozemskega odpravnika poslov.

Mestne oblasti v Rotterdamu so že v petek preklicale dovoljenje, da se lahko Cavusoglu udeleži zborovanja v podporo za aprilski referendum, na katerem bodo turški volilni upravičenci odločali o razširitvi predsedniških pooblastil. Cavusoglu se je kljub nasprotovanju nizozemskih oblasti odpravil na Nizozemsko, da bi nagovoril zbrane na turškem konzulatu v Rotterdamu, a mu niso dovolili pristati. Nizozemske oblasti je že prej obtožil, da s turškimi državljani ravnajo kot s talci in da omejujejo njihove stike z Ankaro.

"Če bo moj odhod na Nizozemsko povečal napetosti, pa naj jih", je pred odhodom na Zahod dejal za tv-postajo CNN Turk. "Kako jim bo moj obisk škodoval. Sem zunanji minister in lahko grem, kamor hočem."

Rutte: Potrebno je spoštovati javni red in mir

Nizozemski premier Mark Rutte je na svojem profilu na Facebooku zapisal, da "imajo številni nizozemski državljani turškega rodu pravico glasovati glede sprememb turške ustave. Nizozemska vlada nima nič proti zborovanjem v naši državi, kjer jih bodo informirali o tem. Toda ta zborovanja ne smejo povečevati napetosti v naši družbi, in vsakdo, ki jih želi organizirati, mora spoštovati navodila oblasti, zato da sta zagotovljena javni red in mir."

Turški predsednik Erdogan je na zborovanju v Carigradu dejal, da "Nizozemci nimajo pojma o politiki ali mednarodni diplomaciji ..., ti ostanki nacizma, fašisti so."

Pred zapletom v Rotterdamu je več evropskih mest prepovedalo zborovanja, na katerih je bila napovedana tudi udeležba turških ministrov in drugih uradnikov. Ankara se je na te prepovedi ostro odzvala.

