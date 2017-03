Putin sprejel Erdogana, Rusija omilila sankcije proti Turčiji

Erdogan drugič v Moskvi po avgustu lani

10. marec 2017 ob 18:23

Moskva - MMC RTV SLO/STA

Ruski predsednik Vladimir Putin je v Moskvi sprejel turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana. Rusija je ob tem delno odpravila sankcije proti Turčiji zaradi njene sestrelitve ruskega letala leta 2015.

"Rusija in Turčija imata soliden potencial za novo raven sodelovanja," je ob sprejemu turškega kolega dejal ruski predsednik. Moskva je v znak ponovnega zbliževanja med državama v petek omilila prepoved uvoza turškega sadja in zelenjave, in sicer za čebulo, cvetačo, nageljnove žbice in brokoli. Ostaja pa v veljavi prepoved uvoza turškega paradižnika, ki je eden izmed glavnih turških izvoznih izdelkov.

Predsednika sta poudarila pomen boja proti t. i. Islamski državi (IS). Erdogan se je zavzel za odločen boj proti IS-ju in drugim oboroženim skupinam v Siriji, poroča nemška tiskovna agencija DPA. To je drugi Erdoganov obisk v Rusiji po avgustu lani.

Slabše po sestrelitvi letala

Odnosi med Moskvo in Ankaro so se zelo poslabšali leta 2015, ko je turška vojska na meji med Turčijo in Sirijo sestrelila rusko vojaško letalo. Poleti leta 2016 se je turški predsednik za dogodek opravičil in državi od takrat ponovno stavita na partnerstvo.

Po oceni ruskih strokovnjakov naj bi se Erdogan ponovno zbližal z Rusijo zaradi napetih odnosov z Zahodom. Z večjim zbliževanjem z Rusijo naj bi Turčija tudi poskusila pritiskati na EU.

