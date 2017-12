Erdogan zahteval revizijo mirovnega sporazuma med Turčijo in Grčijo

Na dnevnem redu begunska kriza in trgovinski odnosi

7. december 2017 ob 07:51,

zadnji poseg: 7. december 2017 ob 15:17

Atene - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, ki na obisku v Atenah, je na srečanju z grškim kolegom Prokopisom Pavlopulosom zahteval revizijo mirovnega sporazuma iz Lozane iz leta 1923, ki določa mejo med državama.

Gre za prvi obisk turškega predsednika v Grčiji po letu 1952. Erdogan je zahteval revizijo sporazuma, s katero so določili današnje meje med državama, pri čemer so skoraj vsi otoki v Egejskem morju pripadli Grčiji.

Izpostavil je tudi, da Grčija ne spoštuje pravic turške manjšine na severovzhodu Grčije, kot so določene v tem sporazumu. Tamkajšnje muftije namreč imenujejo Atene in ne lokalne skupnosti, kar je v nasprotju z dogovorom. "Nekatere stvari se morajo spremeniti. Zaščita pravic turške manjšine je za nas najpomembnejša prioriteta," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP poudaril Erdogan.

Turški predsednik je že v sredo v televizijskem intervjuju pozval k "izboljšanju" razmejitve med državama v Egejskem morju in tudi zračnem prostor, ki je določena z lozansko pogodbo.

Atene: O pogodbi se ni mogoče pogajati

Pavlopulos je medtem zatrdil, da se o pogodbi ni mogoče pogajati. "Pogodba iz Lozane določa ozemlje in suverenost Grčije in Evropske unije. To je pogodba, o kateri se po našem mnenju ni mogoče pogajati," je po poročanju Reutersa poudaril grški predsednik.

Revizija pogodbe ni mogoča tudi po mnenju grškega premierja Aleksisa Ciprasa. Ta je sicer opozoril, da se morajo turške kršitve zračnega prostora nad Egejskim morjem končati. Ob tem se Cipras strinja z začetkom razprave o ukrepih za izgradnjo zaupanja s Turčijo.

Erdogan kritičen do EU-ja

Erdogan je v pogovoru s Pavlopulosom kritiziral tudi EU, češ da ne izpolnjuje zavez o finančni podpori, ki jih je obljubil v zameno za turško pomoč pri omejevanju prihoda prebežnikov v Evropo. Ob tem je zatrdil, da se Turčija svojih zavez drži, navaja AFP. Ankara je sicer od začetka veljave sprejela le 1.400 prebežnikov, v zadnjih mesecih pa število prebežnikov spet narašča.

V intervjuju pa je Erdogan izrazil nezadovoljstvo, ker je Grčija sprejela osem vojakov, ki so po neuspelem državnem udaru julija lani s helikopterjem pobegnili čez mejo in zaprosili za azil. Medtem ko Ankara zahteva njihovo izročitev in jim želi soditi, je grško pravosodje ocenilo, da v Turčiji ne bi bili deležni pravičnega sojenja. Erdogan je med obiskom zahteval njihovo izročitev Turčiji.

A. P. J., B. V.