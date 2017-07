Tudi zadnji krog pogajanj o združitvi Cipra neuspešen

Večletna pogajanja o združitvi v federacijo

7. julij 2017 ob 10:14

Crans Montana - MMC RTV SLO/STA

Po maratonskih pogovorih v švicarski Crans Montani se je tudi zadnji krog pogajanj o združitvi Cipra končal brez dogovora. Turška in grška stran se nista uspeli uskladiti glede prisotnosti turških vojakov na otoku.

"Zelo mi je žal, da vas moram obvestiti, da se je kljub prizadevanjem vseh delegacij in strani konferenca zaključila brez dogovora," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Kot je dejal, je med stranmi še vedno preveč odprtih vprašanj, pri čemer ni želel razkriti podrobnosti.

Po neuradnih podatkih nemške tiskovne agencije DPA pa je bilo jedro spora zahteva za umik turških vojakov z otoka. Turčija namreč vztraja, da bi na Cipru tudi po združitvi ohranila navzočnost vojske, medtem ko Grčija zahteva umik vseh 35.000 vojakov z otoka.

Poleg vprašanja navzočnosti turške vojske so na pogajanjih razpravljali tudi o mejah, odškodninah za preseljene ljudi ter varnostnih vprašanjih.

Pogajanja so potekala pod okriljem ZN-a, na njih pa so sodelovali predstavniki ciprskih Grkov in Turkov ter zunanji ministri Grčije, Turčije, Velike Britanije in visoka zunanjepolitična predstavnica unije Federica Mogherini.

Otok razdeljen več kot 40 let

Ciper je razdeljen od leta 1974, ko so turške sile zaradi vojaškega udara ciprskih Grkov, ki ga je podpirala vojaška hunta v Atenah, vdrle na severni del otoka. Tam so kasneje ustanovili Turško republiko Severni Ciper, ki pa jo priznava samo Turčija.

Pogajanja o združitvi potekajo že več let, njihov cilj pa je oblikovanje federacije z dvema državama: Grškim Ciprom na jugu in Turškim Ciprom na severu.

B. V.