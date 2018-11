Budimpešta potrdila prejem prošnje Gruevskega za azil

Grozi mu do 20 let zaporne kazni

20. november 2018 ob 16:03

Budimpešta - MMC RTV SLO, STA

Madžarske oblasti so potrdile prejem prošnje za azil in pridobitev statusa begunca nekdanjega makedonskega premierja Nikole Gruevskega, ki bi moral prestajati zaporno kazen zaradi zlorabe položaja.

Provladni madžarski časnik Magyar Idok poroča, da so Gruevskemu odobrili politični azil, saj da je njegovo življenje ogroženo in da njegovo izročitev zahteva makedonska vlada, povzema poročanje nemška tiskovna agencija DPA.

Nekdanji makedonski premier Nikola Gruevski bi moral novembra v Makedoniji začeti prestajati dveletno zaporno kazen zaradi zlorabe položaja. Obsojen je bil zlorabe položaja z nakupom službenega mercedesa, vrednega kar 600.000 evrov. Vozilo naj bi leta 2012 na skrivaj kupili s proračunskimi sredstvi za osebno uporabo.

Proti Gruevskemu potekajo tudi drugi sodni postopki. Če bodo odločili, da je kriv v vseh postopkih, mu grozi do 20 let zaporne kazni. Tik pred začetkom prestajanja zaporni kazni je Gruevski pobegnil na Madžarsko, kjer je vložil prošnjo za azil in prosil za status begunca.

Srbski mediji poročajo, da je ponoči sprva pobegnil v Albanijo, kjer je v Tirani obiskal madžarsko veleposlaništvo, nato pa odpotoval v Budimpešto.

Makedonske oblasti so včeraj napovedale zahtevo za njegovo izročitev, a je Madžarska še ni prejela. Vse tri države, ki jih je Gruevski prečkal na poti do Madžarske, so to potrdile in dodale, da ga niso mogle ustaviti, saj takrat proti njemu še ni bila vložena mednarodna tiralica.

K. Št.