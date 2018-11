Carla Del Ponte poziva k reformi ZN-a. Označuje ga za "debatni krožek".

18. november 2018 ob 16:04

Ženeva - MMC RTV SLO, STA

Nekdanja glavna tožilka haaškega sodišča za zločine na območju nekdanje Jugoslavije Carla Del Ponte je izrazila razočaranje nad Združenimi narodi in pozvala k reformi tega "debatnega krožka".

Po njenem mnenju je spoštovanje človekovih pravic doseglo dno, pri čemer se je vprašala, ali človekove pravice sploh še obstajajo.

"Združeni narodi so zame veliko razočaranje," je dejala v pogovoru za švicarski tednik NZZ Am Sonntag. Nekdanja tožilka haaškega sodišča meni, da bi bilo treba svetovno organizacijo reorganizirati.

71-letna švicarska diplomatka je v svoji karieri preiskovala vojne zločine v Ruandi in nekdanji Jugoslaviji, pet let je bila članica komisije ZN-a za preiskavo kršitev človekovih pravic v Siriji.

Med delom v tej komisiji, iz katere je izstopila lani, je razočarano ugotovila, da je ZN v bistvu samo "debatni krožek". "Tam je veliko javnih uslužbencev, preveč. Le peščica jih res opravlja kakšno delo," je bila kritična.

Opozorilo, da nihče ne odgovarja za zločine

Carla Del Ponte, znana po svoji neposrednosti, je izrazila razočaranje, ker nihče ne odgovarja za grozljive zločine v Siriji, kjer je bilo od začetka državljanske vojne leta 2011 ubitih več kot 360.000 ljudi.

"Upali smo, da bo Mednarodno kazensko sodišče ali ad hoc sodišče obravnavalo vojne zločine v Siriji," je dejala, pri čemer je bila kritična do Varnostnega sveta, ki da ne dela nič in stoji na poti takšnim postopkom.

Kritična je bila tudi do Sveta ZN-a za človekove pravice. Po njenih besedah polovica od 47 držav, ki so trenutno članice sveta, med njimi Kitajska, Savdska Arabija in Burundi, "dnevno kršijo človekove pravice". "Treba bi jih bilo vreči ven. Takoj!" je poudarila.

B. V.