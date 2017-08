Carla del Ponte: Dovolj dokazov za obsodbo Bašarja Al Asada

Napovedala izstop iz komisije

13. avgust 2017 ob 14:35

Bern - MMC RTV SLO, STA

Nekdanja tožilka na sodiščih za vojne zločine Carla del Ponte je dejala, da je komisija ZN-a, ki preiskuje kršitve človekovih pravic v Siriji, zbrala dovolj dokazov, da bi lahko sirskega predsednika obsodili vojnih zločinov.

"Dokazi zadostujejo za to, da bi sirskega predsednika Bašarja Al Asada obsodili vojnih zločinov. V to sem prepričana," je nekdanja glavna tožilka Mednarodnega sodišča za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije in sodišča ZN-a za vojne zločine v Ruandi povedala za švicarska časnika Le Matin Dimanche in Sonntagszeitung.

"Vendar pa zaradi ruskega veta v Varnostnem svetu ZN-a na oblikovanje mednarodnega sodišča doslej ni bilo ne tožbe ne posebnega sodišča," je pojasnila po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. položaj je opisala kot "frustrirajoč" in "tragičen".

Carla del Ponte je še dejala, da bi bila ob morebitni uvedbi mednarodnega sodnega procesa za Sirijo pripravljena prevzeti položaj mednarodne tožilke.

Nekdanja tožilka je ta teden napovedala izstop iz preiskovalne komisije, ki je pristojna za preiskovanje kršitev človekovih pravic in vojnih zločinov po začetku sirske vojne marca 2011. Komisijo, do katere je precej kritična, bo zapustila 18. septembra.

"Nočem biti alibi za mednarodno skupnost, ki ne počne popolnoma ničesar," je v danes objavljenem pogovoru Carla del Ponte pojasnila svoj izstop. "Moj odstop je tudi provokacija. Služiti mora kot pritisk na Varnostni svet ZN-a, ki mora žrtvam zagotoviti pravico," je dodala.

V ZN-u so se Carli del Ponte zahvalili za njen prispevek pri delu komisije in zagotovili, da bo komisija nemoteno nadaljevala delo.

B. V.