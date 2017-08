Carla del Ponte napovedala izstop iz preiskovalne komisije za Sirijo

Večkrat je kritizirala tudi delo Varnostnega sveta na temo Sirije

7. avgust 2017 ob 12:27

New York - MMC RTV SLO, STA

Carla del Ponte je napovedala izstop iz preiskovalne komisije ZN-a, ki preučuje kršitve človekovih pravic v Siriji. Komisijo je označila za neuspešno, poleg tega pa naj ne bi uživala politične podpore.

Nekdanja glavna tožilka Mednarodnega sodišča za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije in sodišča ZN-a za vojne zločine v Ruandi je za švicarski časnik Blick dejala, da je štiričlanska preiskovalna komisija popolnoma neuspešna in da se že pet let "zaletava v zid". Dodala je, da ne želi biti članica komisije, ki ne uživa politične podpore, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

"V Siriji ni več dobrih in slabih, ampak so samo še slabi. Vlada Bašarja Al Asada z uporabo kemičnega orožja izvaja strašne zločine zoper človeštvo, opozicijo pa sestavljajo le še skrajneži in teroristi," je dejala Carla del Ponte. Ocenila je, da se mednarodna skupnost ni ničesar naučila iz grozodejstev v Ruandi.

Švicarska pravnica je svojo odpoved že sporočila, uradno pa bo iz komisije, katere članica je postala septembra 2012, izstopila jeseni.

Člani komisije niso mogli vstopiti v Sirijo

Preiskovalna komisija, vzpostavljena avgusta 2011, je pristojna za preiskovanje kršitev človekovih pravic in vojnih zločinov po začetku vojne marca 2011, ko so v Siriji potekali protivladni protesti. Do danes je v vojni umrlo več kot 330.000 ljudi, razseljenih pa jih je več milijonov.

Komisija je sicer izdala najmanj 12 poročil, a preiskovalci nikoli niso mogli vstopiti v Sirijo. Poročila tako temeljijo na približno 4.600 intervjujih, ki so jih neimenovani viri izvedli v Siriji, zdravniških kartotekah in fotografijah.

Zločini v Siriji hujši od tistih v Jugoslavini in Ruandi

Carla del Ponte je ocenila, da so zločini v Siriji še hujši od tistih, ki so se zgodili v Jugoslaviji in Ruandi. Večkrat je javno kritizirala pomanjkanje odgovornosti za zločine in delo Varnostnega sveta ZN-a. Komisija je Varnostni svet pozvala, naj primer Sirije napoti na Mednarodno kazensko sodišče, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V ZN-u so se Carli del Ponte zahvalili za njen prispevek k delu komisije. Zagotovili so, da bo komisija nemoteno nadaljevala z delom, poroča DPA.

B. V.