Meddržavna policijska akcija proti zloglasni mafiji 'Ndrangheta

Aretirali 90 ljudi in zasegli štiri tone kokaina

5. december 2018 ob 15:38

Catanzaro - MMC RTV SLO

Policija v Nemčiji, Italiji, Belgiji in na Nizozemskem je v operaciji Pollino zasegla več ton drog in aretirala več članov kalabrijske mafije 'Ndrangheta, ki velja za največjega tihotapca kokaina v Evropo.

Policisti so aretirali okoli 90 članov mafije in zasegli štiri tone kokaina ter 140 kilogramov tabletk ekstazija. Preiskali so veliko število domov in podjetij, med njimi italijanskih restavracij in sladolednic, ki jih mafija uporablja za pranje denarja, in pri tem zasegli več milijonov evrov denarja, poroča BBC.

Operacija Pollino pod koordinacijo Eurojusta – evropskega organa za pravosodno sodelovanje – je potekala dve leti. Sodelovala je tudi švicarska policija, operacija pa je potekala tudi v južnoameriški državi Surinam, poroča Deutsche Welle.

'Ndrangheta velja za najmočnejšo italijansko mafijo. Kalabrijska mafija naj bi nadzirala 80 odstotkov evropskega trga kokaina ter je ena vodilnih zločinskih združb tudi pri pranju denarja. Mafija naj bi po nekaterih ocenah imela okoli 6.000 članov, tokratna preiskava pa je bila uperjena proti vodilnima družinama Mommoliti in Giorgi.

"Seveda 'Ndranghete s to operacijo nismo premagali, gre za izjemno močno in izjemno bogato mafijo," je povedal vodilni italijanski protimafijski tožilec Federico Cafiero De Raho in čestital policiji.

V Nemčiji na udaru Severno Porenje - Vestfalija

Nemški Der Spiegel poroča, da je bila operacija v Nemčiji osredotočena na zvezno deželo Severno Porenje-Vestfalija, potekala pa je tudi na Bavarskem. 440 agentov je preiskalo okoli 65 lokacij.

Na Nizozemskem 'Ndrangheta kokain tihotapi skozi obsežen trg prodaje rož, predvsem tulipanov, poroča nizozemska televizija NOS. V Belgiji je operacije potekala v bližini mesta Limburg, poroča belgijska televizija VRT.

Mafija je bila po poročanju Deutsche Welle vpletena v šest umorov leta 2007 v Duisburgu, "naročnika" in mafijskega šefa Santa Vottarija pa so v Kalabriji aretirali šele lani. Preiskovalci umora slovaškega novinarja Jana Kuciaka so odkrili tudi vezi med mafijo in slovaško vlado.

Aretacije članov Cose Nostre

V torek, samo dan predtem, je italijanska policija sporočila, da je prijela 45 članov sicilijanske mafije Cosa Nostra, med njimi tudi novega vodjo Settima Mineo.

J. R.