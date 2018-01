V Italiji in Nemčiji v protimafijski operaciji aretiranih okoli 200 ljudi

Policija je zasegla premoženje v vrednosti 50 milijonov evrov

9. januar 2018 ob 11:21

Rim,Berlin - MMC RTV SLO, STA

V obsežni raciji proti mafiji je bilo v Italiji in Nemčiji aretiranih najmanj 169 ljudi, po nekaterih navedbah celo okrog 200. Operacija je bila usmerjena proti klanu kalabrijske mafije Ndrangheta.

Operacija je potekala v ponedeljek in torek. Kot je sporočila italijanska policija, so v sodelovanju z nemškimi kolegi ukrepali proti klanu, ki združuje družini Farao in Marincola. Njegovi pripadniki naj bi prodrli v strukture podjetij v različnih panogah, vključno z vinarsko, prehrambno in pogrebniško.

Oblikovali naj bi "kriminalni holding" in upravljali prihodke v višini več milijonov evrov. Po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA so med drugim vplivali na podelitev javnih razpisov.

Aretirana tudi župana dveh občin

Italijanska tiskovna agencija Ansa poroča o 169 aretacijah, po nekaterih navedbah naj bi jih bilo še več. V Italiji so jih izvedli v več deželah, med drugim v Emilii Romagni, Venetu, Laciju in Lombardiji. Med aretiranimi sta tudi župana dveh občin na jugu Italije ter več javnih uslužbencev. V Nemčiji so aretacije potekale v zveznih deželah Hessen in Baden-Württemberg. Policija je zasegla premoženje v skupni vrednosti 50 milijonov evrov.

Ndrangheta, ki izvira iz italijanske Kalabrije, je najmočnejša med mafijskimi organizacijami v Italiji. Kot opozarjajo preiskovalci, se je razširila tudi na sever Italije in v nekatere druge dele Evrope.

B. V.