Slovaški politiki odstopajo po umoru preiskovalnega novinarja

Na shodih po državi se je zbralo več kot 10.000 ljudi

3. marec 2018 ob 09:01,

zadnji poseg: 3. marec 2018 ob 21:11

Bratislava - MMC RTV SLO, Reuters

Na Slovaškem se je v 25 mestih na tisoče ljudi zbralo v spomin na novinarja Jana Kuciaka in njegovo zaročenko Martino Kusnirovo, ki sta bila ubita v nedeljo. Pisanje novinarja in njegov umor sta v slovaški politiki sprožila več odstopov.

Potem ko je po umoru Kuciaka odstopil slovaški minister za kulturo Marek Madarič, sta se za odstop odločila tudi svetovalka slovaškega premierja Maria Troškova in vodja sveta za nacionalno varnost Viliam Jasan, ki ju je Kuciak omenjal v svojem članku.

Odstop je podal tudi vodja Ficovega kabineta Roman Šipoš. Zapisal je, da ga je umor pretresel tako "kot človeka in kot starša" in zatrdil, da "trdno verjame, da se sumi glede povezav med tem nesmiselnim umorom in politiko ne bodo potrdili".

Pritisk se stopnjuje tudi na slovaškega premierja Roberta Fica in njegovo stranko Smer, ki vlada deset od zadnjih 12 let. Eden izmed ljudi, o katerih je pisal preiskovalni novinar Kuciak, je bil povezan z ljudmi, ki so delali v uradu premierja. Koalicijska stranka Most-Hid medtem poziva k zamenjavi notranjega ministra Roberta Kalinaka in prosi za mednarodno pomoč v preiskavi.

27-letni Kuciak je pisal članek o navedbah o korupciji in domnevnih povezavah slovaške politike z italijansko mafijo prek italijanskih poslovnežev. Udeleženci shodov so zahtevali hitro ukrepanje oblasti po umoru, ki je pretresel državo in vlado. Zahtevajo tudi konec mafijskega vpliva na Slovaškem.

"Napad na novinarje je napad na vse nas"

Ljudje so se zbrali kljub zelo nizkim temperaturam. V Bratislavi so nosili fotografije ubitega para in transparent z napisom "Napad na novinarje je napad na vse nas", poroča BBC. V glavnem mestu naj bi se zbralo med 10.000 in 20.000 ljudi, pridružil se je tudi predsednik države Andrej Kiska.

Podobni dogodki so potekali tudi v drugih mestih po državi. Več sto ljudi se je zbralo tudi v Pragi, poroča Reuters.

Premier novinarje označeval za prostitutke

"Povsod okoli je umazanija in mi, običajni ljudje, moramo to prenašati," je v Bratislavi dejal eden izmed protestnikov, 58-letni Jožef Belovič. Nekateri protestniki so se nato odpravili do urada premierja Roberta Fica in zahtevali odstop vlade. Fico je v preteklosti redno napadal novinarje in jih označeval za "umazane, protislovaške prostitutke" ter jih primerjal s "kačami".

Kuciakov umor je prvi umor novinarja v zgodovini Slovaške in peti v EU-ju v zadnjem desetletju, sporoča organizacija Novinarji brez meja.

Povezave med politiko in mafijo

Kuciak je pisal, da so se na vzhodu Slovaške naselili italijanski poslovneži s povezavami z italijansko zločinsko organizacijo 'Ndrangheta. Leta naj bi poneverjali sredstva EU-ja, namenjena tej relativno revni pokrajini na meji z Ukrajino.

Slovaška policija je v četrtek aretirala sedem ljudi in objavila njihova delna imena, ki se skladajo z imeni ljudi, o katerih je pisal Kuciak. Italijanska tiskovna agencija Ansa je v četrtek poročala, da je protimafijsko tožilstvo v Kalabriji na jugu Italije v preteklosti slovaške oblasti že opozarjalo na te ljudi. "Aretirani so pri nas vzbudili sume, potem ko so vsi nenadoma doživeli ekonomski in poslovni uspeh na Slovaškem," je dejal tožilec Gaetano Paci.

Policija izpustila vseh sedem pridržanih ljudi

Medtem je policija vseh sedem ljudi že izpustila na prostost. "V zakonitem roku 48 ur so bila preverjena vsa dejstva, potrebna za morebitno vložitev obtožnice. Po izteku 48 ur so bile osebe izpuščene iz pripora," je sporočila slovaška policija po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Kot so še zapisali na policiji, je med izpuščenimi tudi Antonino V. Po poročanju slovaških medijev gre za Antonina Vadalo, ki ga je novinar v svojem zadnjem članku o domnevni korupciji v slovaškem političnem vrhu navajal kot povezavo med italijansko mafijo in slovaško politiko. Med prijetimi, ki so jih danes izpustili, je tudi več članov njegove družine, še navajajo slovaški mediji.

Pogreb novinarja

V mestu Štiavnik na severu Slovaške je bil poleg tega danes pogreb umorjenega novinarja. Tamkajšnjo Katoliško cerkev je med obredom napolnilo več sto ljudi. Kot je med mašo dejal bratislavski nadškof Stanislav Zvolenski, "se morilec moti, če je mislil, da bo lahko utišal Jana. Dosegel je nasprotno. Napad na novinarja je tudi napad na svobodo naše države, tega ne smemo dovoliti," je dejal.

Kuciaka so pokopali v njegovi poročni obleki, tako kot tudi njegovo zaročenko Martino Kušnirovo dan predtem v mestu Gregorovce prav tako na severu Slovaške. Par se je nameraval poročiti maja.

B. V., J. R.