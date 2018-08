Putin pri Merklovi: Treba je narediti vse za vrnitev beguncev v Sirijo

Tudi o Iranu, Siriji in Severnem toku 2

18. avgust 2018 ob 20:39

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Ruski predsednik Vladimir Putin in nemška kanclerka Angela Merkel se na obrobju Berlina pogovarjata o konfliktih v Siriji in na vzhodu Ukrajine. Merklova je izpostavila skupno nemško-rusko odgovornost.

Putin je v izjavi za medije pred začetkom pogovorov Evropo pozval k pomoči pri obnovi Sirije. "Pomembno bi bilo razširiti humanitarno komponento sirskega konflikta, še posebej humanitarno pomoč za sirsko ljudstvo," je dejal.

Državi in njenim pokrajinam bi morali po njegovem prepričanju pomagati pri sprejemanju iz tujine vračajočih se beguncev. Ne gre le za povratnike iz Evrope, ampak tudi za milijone beguncev iz sosednjih Jordanije, Libanona in Turčije. "Treba je storiti vse, da se begunci lahko vrnejo v Sirijo. To je velika obveznost za Evropo," je menil. Za njihovo vrnitev je treba namreč postoriti "preproste reči", kot je zagotoviti oskrbo z vodo in zdravili, je spomnil ruski predsednik.



Nemčija ohranja sporazum z Iranom

Merklova pa je podčrtala skupno nemško-rusko odgovornost pri reševanju konfliktov. Izrazila je pripravljenost, da zadevno sodeluje s Putinom, še posebej računa na premik pri reševanju položaja v Ukrajini. Med drugim želi z ruskim predsednikom spregovoriti o možnosti napotitve modrih čelad Združenih narodov, ki bi tam nadzorovale prekinitev ognja.

V povezavi s Sirijo je tudi Merklova izpostavila nujnost preprečevanja humanitarne katastrofe. Nemčija želi konflikt reševati s političnim procesom pod okriljem Združenih narodov, med drugim zahteva ustavne reforme in volitve. O prihodnosti sedanjega sirskega predsednika Bašarja Al Asada, ki ga podpira Rusija, zahodne države pa zavračajo, pa se ni želela izraziti.

Omenila je še plinovod Severni tok 2 med Rusijo in Nemčijo ter iranski jedrski sporazum, ki so ga zapustile ZDA. "Nemčija ostaja pri sporazumu," je zagotovila kanclerka, a poudarila, da želi s Putinom spregovoriti tudi o vprašanju človekovih pravic.

Srečanje Merklove in Putina sicer predstavlja priložnost za krepitev vezi med državama, sploh v času protekcionistične politike ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ta je med drugim razširil sankcije proti Rusiji, povečal pa je tudi carine na uvoz evropskega jekla in aluminija. Trump je prejšnji mesec Nemčiji očital, da jo Rusija "popolnoma nadzoruje" zaradi odvisnosti države od ruskega plina.

A. P. J.