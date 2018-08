Rusija Srbiji predala rabljena lovca Mig-29, Vučić omenja obvezno služenje vojaščine

Srbija in Hrvaška v oboroževalni tekmi

22. avgust 2018 ob 14:23

Beograd - MMC RTV SLO, STA

Srbske vojaške zračne sile so od Rusije prejele rabljena lovca Mig-29 v okviru orožarskega nakupa, ki bi lahko dodatno okrepil napetosti na Balkanu in povečal vpliv Rusije v regiji. Srbski predsednik medtem omenja možnost uvedbe obveznega služenja vojaškega roka.

Kot poroča Al Džazira, se je srbski predsednik Aleksandar Vučić udeležil slovesnosti na vojaškem letališču v Batajnici ob Beogradu, kjer je izrekel zahvalo ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu za krepitev srbske vojske.

Oktobra je Srbija od Rusije že prejela šest takšnih lovcev, obljubili pa so še dobavo 30 tankov in 30 oklepnih vozil. Po poročanju Al Džazire je Rusija lovce Srbiji podarila, zadnja dva pa sta bila deležna še obsežne obnove. Popravila preostalih šestih lovcev pa bodo Srbijo stala okoli 213 milijonov dolarjev.

Vučić, nekdanji ultranacionalist, znan po hujskaših govorih med balkanskimi vojnami v devetdesetih letih, je dejal, da bi morali letala poimenovati po srbskih pilotih in drugih padlih vojakih, ki so umrli v času Natovega napada na Srbijo in Črno goro leta 1999. V 78-dnevni agresiji Nata so bile med drugim zdesetkane tudi srbske zračne sile.

Srbski predsednik je še dejal, da pričakuje, da bo osem lovcev Mig-29 novembra preletelo Beograd v okviru vojaške parade, ki naj bi se je udeležil tudi Putin.

Srbija, ki vztraja pri vojaški nevtralnosti, se z Rusijo pogaja še o nakupu bojnih in transportnih helikopterjev in sistemov za protiletalsko zaščito.

Med Srbijo in sosednjo Hrvaško poteka oboroževalna tekma. Zagreb se je marca namreč odločil za nakup 12 rabljenih lovcev F-16 od Izraela za pol milijarde dolarjev.

Spet obvezno služenje vojaškega roka?

Medtem je Vučić dejal, da bi lahko v Srbiji spet uvedli obvezno služenje vojaškega roka, da bi izboljšali bojno pripravljenosti vojske. Spremembo bio lahko uvedli že med letoma 2020 in 2021, obvezno služenje pa so ukinili pred osmimi leti.

Vojaški rok za moške bi trajal tri ali šest mesecev, ti ljudje pa bi imeli boljše možnosti za zaposlitev v javnem sektorju, je pojasnil Vučić.

B. V.