Facebook kljub škandalu znatno povečal prihodke

Boljša prodaja oglasov

26. april 2018 ob 10:22

New York - MMC RTV SLO, STA

Škandal z osebnimi podatki uporabnikov ni škodil Facebooku, ki je presegel pričakovanja in v prvem četrtletju letošnjega leta v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal prihodke za kar 48 odstotkov, na 1,97 milijarde dolarjev.

Z lanskih 3,06 milijarde dolarjev oziroma 1,04 dolarja na delnico je letošnji dobiček narasel na 4,99 milijarde dolarjev oziroma 1,69 dolarja na delnico. Analitiki so sicer pričakovali približno 1,35 dolarja na delnico.

Od lani je naraslo tudi število uporabnikov, in to za 13 odstotkov, na 2,2 milijarde, kar pomeni, da škandal z zlorabo osebnih podatkov, ki jih je od Facebooka pridobilo britansko podjetje Cambridge Analytica, ni vplival ne na dobiček ne na število uporabnikov.

Dobri rezultati Facebooka so posledica boljše prodaje oglasov, predvsem mobilnih z dodatnimi videovsebinami.

Po objavi rezultatov so se delnice Facebooka podražile za 4,6 odstotka, na 167 dolarjev, kar je malce ublažilo padanje cene v zadnjih mesecih.

Glavni izvršni direktor Facebooka Mark Zuckerberg je izpostavil željo družbenega omrežja, da se njegove storitve uporabljajo za dobro, zato so v tej smeri povečali tudi vlaganja. To pomeni tudi več zaposlenih - Facebook je v primerjavi s prvim četrtletjem lani to številko povečal za 48 odstotkov, na 27.742 ljudi.

Facebook bo letos predvidoma obvladoval okoli 18 odstotkov svetovnega digitalnega oglasnega trga. S tem bi še vedno zaostajal za Googlom, ki mu podjetje Emarketer napoveduje 31-odstotni delež.

G. V.