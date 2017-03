Februarja ameriško južno mejo nezakonito prečkalo občutno manj ljudi

Na začetku leta se število nezakonitih prehodov meje navadno poveča

9. marec 2017 ob 08:21

Washington - MMC RTV SLO/STA

Ameriški minister za domovinsko varnost John Kelly na podlagi statistike nezakonitega priseljevanja ugotavlja, da politika Donalda Trumpa deluje, saj so na meji ujeli 40 odstotkov manj ljudi kot mesec prej.

Carinska in mejna služba ZDA poročata, da so februarja med poskusom nezakonitega prehoda meje ujeli 18.762 ljudi, v kar so všteti tudi tisti, ki so skušali mejo prečkati zakonito, a so jih zavrnili. Januarja je bilo takih 31.578, je v sporočilu za javnost zapisalo ministrstvo za domovinsko varnost in 40-odstotno zmanjšanje pripisalo politiki predsednika Donalda Trumpa oziroma njegovim ostrim izjavam proti nezakonitemu priseljevanju.

Kelly je po poročanju NPR-ja ob tem še zapisal, da je to "spodbudno", saj se očitno ljudje vse manj odločajo za tvegano nezakonito prečkanje meje.

Ameriški minister je predstavil tudi statistiko nezakonitih prehodov meje med oktobrom lani in januarjem letos - torej v zadnjih mesecih predsedovanja Baracka Obame. V tem obdobju je po podatkih carinske in mejne službe mejo nezakonito prečkalo več kot 157.000 ljudi oz. 35 odstotkov več kot v fiskalnem letu 2015, je še navedel v izjavi za javnost.

T. K. B.