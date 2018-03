Ficov odstop ni pomiril protestnikov na Slovaškem

Največji protesti v državi po letu 1989

16. marec 2018 ob 21:00

Bratislava - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Na deset tisoče protestnikov na Slovaškem je spet protestiralo in zahtevalo predčasne volitve, potem ko je zaradi umora novinarja Jana Kuciaka odstopil premier Robert Fico.

Ficov odstop tako ni pomiril jeze protestnikov zaradi umora novinarja in njegove zaročenke ter razmer v državi. Kuciakovo delo in umor sta razburila javnost zaradi neuspeha vlade v boju s korupcijo in klientelizmom v 14 letih po vstopu države v EU, poroča Reuters. Kuciak je sicer pisal o navedbah o goljufijah poslovnežev s političnimi povezavami in vpletenosti italijanske mafije. Za umora ni bil še nihče obtožen.

Protesti so potekali že tretji dan zapored, in sicer v 35 krajih. Ljudje so nosili transparente z napisi "Vlada ne deluje" in vzklikali "Dovolj je Fica". Karolina Farska, organizatorka shoda v Bratislavi, na katerem se je po ocenah javne radiotelevizije zbralo okoli 50.000 ljudi, je dejala, da se "koalicijski voditelji oklepajo oblasti za vsako ceno, da bi prikrili vse korupcijske škandale". Protesti, ki potekajo od smrti Kuciaka, so najmnožičnejši v državi po padcu komunizma leta 1989.



Fico je sicer odstopil v četrtek, vodenje (nove) vlade pa je prepustil tesnemu zavezniku Petru Pellegriniju, ki je od predsednika države dobil mandat za sestavo nove vlade. Vlada po dogovoru koalicijskih partnerjev tako deluje naprej. Fico ni edini politik, ki je odstopil. To so storili tudi notranji minister Robert Kalinak, minister za kulturo Marek Madarič, svetovalka premierja Maria Troškova in vodja sveta za nacionalno varnost Viliam Jasan.

Pellegrini naj bi naslednji teden oznanil nova imenovanja v vladi. Kritiki pa pravijo, da bo Fico kljub odstopu ohranil vpliv na vlado. Dejal je namreč, da bo ostal aktiven kot predsednik stranke.

Vodja koalicijske stranke zaprosil za varovanje

Medtem je vodja koalicijske stranke Most-Hid Bela Bugar zaradi groženj zaprosil za okrepljeno policijsko varovanje. V regionalni pisarni vladajoče stranke Smer-SD v mestu Žilina pa je v četrtek izbruhnil požar, ki naj bi bil podtaknjen.

Kot je Bugar pojasnil, je v minulih dneh po elektronski pošti prejel več groženj s smrtjo, ki so bile namenjene tudi njegovim bližnjim. "To je preveč. Takšne grožnje ali podtikanje požarov v pisarnah strank nimajo nič skupnega z demokracijo," je dejal Bugar. Dodal je, da je takšno ravnanje posledica kritik opozicije. "Prepričan sem, da tega ne želi nihče, niti tisti na ulicah," je povedal Bugar.

Požar, podtaknjen ponoči v regionalni pisarni Ficove stranke Smer-SD v Žilini, je bil uspešno pogašen. Pri tem ni bil poškodovan nihče. V stranki so odgovornost pripisali skrajnežem, ki da skušajo trenutno politično situacijo izkoristiti za destabilizacijo države.

B. V.