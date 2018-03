Slovaki zahtevajo odstop Fica in preiskavo umora novinarja

Največji protesti na Slovaškem po žametni revoluciji

9. marec 2018 ob 20:50,

zadnji poseg: 9. marec 2018 ob 20:52

Bratislava - MMC RTV SLO, STA

Več deset tisoč Slovakov se je po 48 krajih na Slovaškem zbralo na protestih proti vladi in korupciji v državi, ki jih je spodbudil umor novinarja Jana Kuciaka in njegove zaročenke konec preteklega meseca.

Gre za največji protest v državi po žametni revoluciji leta 1989. Protestniki so zahtevali temeljito preiskavo dvojnega umora in odstop slovaške vlade premierja Roberta Fica. V Bratislavi se je po poročanju dnevnika SME zbralo približno 40.000 ljudi.

Protest je potekal pod geslom "Postavimo se za dostojnost Slovaške", protestniki so nosili transparente z gesli, kot so "Fico odstopi", "Želimo dostojno Slovaško" in "Fico v postelji z mafijo".

Drugače od prvega protesta pred tednom dni so protestniki tokrat izrazili tudi svoje zahteve. Na govorniškem odru v Bratislavi se je zvrstilo več predstavnikov civilne družbe, med njimi novinarji, učitelji, kulturniki in duhovniki, ki so opozarjali na stanje v slovaški družbi, kritizirali vlado zaradi apatičnosti po umoru in pozivali ljudi, naj si prizadevajo, da primer Kuciakove smrti ne utone v pozabo.

Protestnike je nagovorila tudi Maria Kuciakova, sestra umorjenega preiskovalnega novinarja Jana Kuciaka. "Vsa družina je dobila kroglo v srce," je protestnikom dejala Kuciakova in se jim zahvalila za podporo.

Na Slovaškem znova zvok zvončkljanja ključev

21 slovaških univerz je odpovedalo popoldanska predavanja, da bi svojim študentom in profesorjem omogočile udeležbo na protestih, na katerih je bilo med govori slišati tudi rožljanje s ključi, značilno za proteste žametne revolucije, ki je zrušila komunistični režim na Češkoslovaškem, poroča The Slovak Spectator.

Protesti so potekali tudi v 17 mestih v tujini, med drugim pred slovaškimi veleposlaništvi v Helsinkih, Londonu in Stockholmu ter v Pragi, Brnu, Barceloni, Berlinu, Bruslju, Münchnu, Parizu in Sydneyju.

Nestrinjanje v političnem vrhu

Predsednik države Andrej Kiska, ki je po umoru novinarja pozval k spremembam v vladi ali predčasnim volitvam, je danes na pogovore povabil premierja Fica in predsednika parlamenta Andreja Danka.

Na zadnjem srečanju s Ficom nista našla skupnega jezika o prihodnosti Slovaške. Na tokratnih pogovorih naj bi poskušali razrešiti politično krizo v državi, a trojici ni uspelo doseči dogovora o skupnem sporočilu, še navaja AFP. Slovaški premier Fico je predtem še posvaril, da bi protestniki lahko napadli javne ustanove.

Po umoru Kuciaka, ki je pisal o povezavah med najvišjimi slovaškimi politiki in italijansko mafijo, je v državi odstopilo več politikov. Odstopili so minister za kulturo Marek Madarič, vodja Ficovega kabineta Roman Šipoš ter svetovalka slovaškega premierja Maria Troškova in vodja sveta za nacionalno varnost Viliam Jasan, ki ju je Kuciak omenjal v svojem nedokončanem članku.

Grožnje z izstopom iz koalicije

Manjša koalicijska stranka Most-Hid je zagrozila z izstopom iz koalicije, če ne bo odstopil notranji minister Robert Kalinak, ki je član Ficove vladajoče stranke Smer-SD.

Fico je že nakazal možnost, da bi odslovil Kalinaka. Za konec tedna je napovedano srečanje med Ficom in prvakom stranke Most-Hid Belo Bugarjem. Če bo Kalinak ostal na ministrskem položaju in bo Most-Hid zapustil koalicijo, bo Slovaška dobila manjšinsko vlado ali pa jo čakajo predčasne volitve.

Slovaško je v četrtek in petek obiskala delegacija Evropskega parlamenta. "EU bo storil vse za podporo preiskave Kuciakove smrti," je tvitnil vodja delegacije Claude Mores.

