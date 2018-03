Na Slovaškem po umoru novinarja tudi o predčasnih volitvah

Fico in Kiska se ne strinjata glede sprememb v državi

4. marec 2018 ob 19:50,

zadnji poseg: 4. marec 2018 ob 20:09

Bratislava - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Za rešitev političnih razmer po umoru slovaškega preiskovalnega novinarja Jana Kuciaka in njegovega dekleta so potrebne predčasne volitve ali večja sprememba vladnega kabineta, je poudaril slovaški predsednik Andrej Kiska.

"Začel bom pogovore s političnimi voditelji glede njihovega pogleda na prihodnost Slovaške in kako povrniti zaupanje ljudi v njihovo lastno državo. Za zdaj vidim le dve možnosti," je v televizijskem nagovoru dejal Kiska.

Prva možnost je "obsežna rekonstrukcija vlade, ki ne bi polarizirala družbe", druga pa predčasne jesenske volitve, ki bi sovpadale z regionalnimi volitvami. Slovaški predsednik sicer nima uradnih pooblastil za razpustitev parlamenta, možnost predčasnih volitev pa bi morale podpreti tri petine poslancev.

Slovaški predsednik se je medtem že sešel s premierjem Robertom Ficom, s katerim pa nista našla skupnega jezika, poroča The Slovak Spectator.

"Ves teden sem čakal na odločitev slovaške vlade, vendar očitno ne bo ponujena nobena rešitev," je po sestanku za javno televizijo RTS povedal Kiska in dodal, da že zdaj jasno sporoča, da se s Ficom ne strinjata glede političnih rešitev za prihodnost države, saj je "politično gledališče na televiziji zadnja stvar, ki jo potrebujemo".

"Predsednikov govor očitno ni bil spisan na Slovaškem, napisali so ga ljudje, ki sledijo popolnoma drugačnim ciljem," je po srečanju za javno televizijo dejal Fico in dodal, da se predsednik očitno pridružuje opoziciji.

Predsednik parlamenta Andrej Danko je po govorih Kiska in Fica svoj nastop na javni televiziji odpovedal, politike pa je v izjavi pozval, naj ne izkoriščajo trenutnega položaja in dodal, da je pripravljen za pogovore tako s premierjem kot s predsednikom, še poroča The Slovak Spectator.

Slovaška in Italija za skupno preiskavo

Slovaški generalni državni tožilec Jaromir Čižnar je medtem sporočil, da so preučili možnosti za uvedbo mednarodne preiskave, v kateri bi sodelovali najmanj Slovaška in Italija. Pomoč so po njegovih besedah ponudili tudi češki kolegi, poroča slovaška tiskovna agencija Tasr.

Sodelujeta tudi Europol in FBI

Čižnar je potrdil, da so tuji strokovnjaki na Slovaškem že začeli "dejavnosti v povezavi s primerom". Gre za najmanj pet Europolovih strokovnjakov, je pojasnil in dodal, da sodelujejo tudi s Scotland Yardom in FBI-jem. "Če pri preiskavi samostojno delujejo ti strokovnjaki, si ne predstavljam, da bi si kdo drznil vplivati nanjo," je poudaril in zagotovil, da nad nepristranskostjo preiskave kljub temu bedijo mednarodni nadzorniki.

Čižnar je napovedal tudi revizijo preteklih preiskav dejavnosti italijanskih podjetnikov na Slovaškem, o katerih je pisal Kuciak. Če bo v postopkih našel "individualne napake", bodo morali zanje odgovarjati konkretni tožilci, je poudaril. Če se izkaže, da je bil novinarjev umor povezan z njegovim delom, to po Čiznarjevih besedah pomeni, da je bila napadena vladavina prava.

Država mora v tem primeru ukrepati in zagotoviti, da se kaj podobnega ne ponovi nikoli več, je poudaril. Zagotovil je, da še vedno verjame v slovaško vladavino prava, a bo v primeru, da se takšen umor ponovi, o njej začel dvomiti. "Če se motiv, ki ga preiskujemo, izkaže za resničnega, bo primer eden najgrozljivejših v moji 32-letni karieri," je še dejal.

Odstopi v politiki

Zaradi umora novinarja so svoj odstop v preteklih dneh naznanili minister za kulturo Marek Madarič, svetovalka slovaškega socialdemokratskega premierja Roberta Fica Maria Troškova in vodja sveta za nacionalno varnost Viliam Jasan. V soboto se je zaradi umora s položaja poslovil tudi vodja Ficovega kabineta Roman Šipoš.

27-letnega Kuciaka in njegovo zaročenko so našli ustreljena v nedeljo zvečer v novinarjevi hiši v kraju Velka Mača v bližini glavnega mesta Bratislava. Kuciakov umor je prvi umor novinarja v zgodovini Slovaške in peti v EU-ju v zadnjem desetletju, sporoča organizacija Novinarji brez meja.

Policija je sporočila, da je najverjetneje šlo za naklepni uboj, povezan z novinarjevim delom. V petek se je na ulicah slovaških mest zbralo več tisoč ljudi, ki so sporočali, da je napad na novinarje napad na vse ljudi, nekateri med njimi so zahtevali tudi odstop premierja Fica.

Novinar pisal o kalabrijski mafiji

Preiskovalni novinar je pisal za portal Aktuality.sk, ukvarjal pa se je predvsem s korupcijo in davčnimi utajami. Preiskoval je tudi sumljiva dejanja podjetnikov, ki naj bi bili blizu vladajoči stranki Smer slovaškega premierja Fica. Med drugim je pisal o kalabrijski mafiji, ki naj bi imela povezave s slovaškimi politiki in se na Slovaškem ukvarjala z utajo davkov ter zlorabo evropskih sredstev.

J. R.