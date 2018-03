Podpredsednik slovaške vlade Peter Pellegrini nov mandatar

Umor preiskovalnega novinarja še odmeva

15. marec 2018 ob 11:01,

zadnji poseg: 15. marec 2018 ob 19:09

Bratislava - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Slovaški predsednik Andrej Kiska je sprejel odstop premierja Roberta Fica in mandat za sestavo nove vlade podelil dozdajšnjemu podpredsedniku vlade Petru Pellegriniju.

Fico je v sredo ponudil odstop zaradi pritiskov opozicije po februarskem umoru slovaškega preiskovalnega novinarja Jana Kuciaka. Kot je sporočil vodja najmanjše koalicijske stranke Most-Hid Bela Bugar, bo Fico odstopil, njegova vladajoča stranka Smer pa bo kot največja stranka v državi imela možnost, da izbere njegovega naslednika. "Predsednik države se je s tem seveda strinjal," je dodal. Nato je Ficev odstop sprejel tudi Kiska.

Kisko je nato obiskal podpredsednik vlade Peter Pellegrini in novinarjem dejal, da je on kandidat za novega premierja. Kiski je predložil podpise poslancev, ki dokazujejo, da ima večinsko podporo v parlamentu. Dodal je, da želi novo vlado sestaviti v nekaj dneh. Kiska je dejal, da bo Pellegrinija predlagal za novega premierja.



Po poročanju slovaških medijev je Fico za svoj odstop postavil tri pogoje. Predsednik mora sprejeti, da bo novega premierja imenovala Ficeva stranka Smer-SD, da trenutna koalicija nadaljuje delo in da ne bo predčasnih volitev.

Kiska je prejšnji teden pozval k "radikalni rekonstrukciji" vlade ali predčasnim volitvam.

Fico je prepričan, da bi predčasne volitve povzročile kaos in nestabilnost. "Pomembno je, da trenutna vladna koalicija nadaljuje mandat, ki so ji ga dali volivci. Slovaška je v dobrem stanju, tudi zaradi te vladne koalicije. Torej je naša dolžnost, da izpolnimo voljo ljudstva in države ne prepustimo amaterjem iz opozicije," je izjavil.

Fico je bil na mestu premierja sicer že od leta 2012, a njegova sedanja vladna ekipa se je morala posloviti že po dveh letih od zadnjih volitev. Po poročanju slovaške tiskovne agencije Tasr je sicer Fico ob današnjem dogajanju dejal, da želi ostati dejaven kot vodja stranke Smer-SD, ter predsedniku Kiski, opoziciji in javnosti zatrdil, da se ne namerava umakniti iz političnega življenja. Pellegriniju je zaželel uspešno delo in obljubil, da ga bo podpiral.

Zaradi umora letijo glave

Fico je tako postal naslednja žrtev politične krize, ki je na Slovaškem izbruhnila po umoru novinarja in njegovega dekleta konec februarja. Pred njim so odstopili notranji minister Robert Kalinak, minister za kulturo Marek Madarič, svetovalka slovaškega premierja Maria Troškova in vodja sveta za nacionalno varnost Viliam Jasan.

Kuciak je preiskoval korupcijo na Slovaškem in pripravljal prispevek o povezavah med italijansko mafijo in ljudmi blizu Fica, ki je vse obtožbe sicer zanikal. Nedokončan prispevek so objavili po Kuciakovem umoru 26. februarja. 27-letnega Kuciaka in njegovo zaročenko so ustrelili in ubili na njunem domu v kraju Velka Mača blizu Bratislave.

A. P. J., B. V.