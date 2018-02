Slovaška: Objavili nedokončan prispevek umorjenega novinarja

Odstopil slovaški minister za kulturo

28. februar 2018 ob 16:28

Bratislava - MMC RTV SLO, STA

Spletni novičarski portal Aktuality.sk in nekaj drugih portalov je objavilo nedokončan prispevek v nedeljo umorjenega preiskovalnega novinarja Jana Kučiaka, ki je preiskoval povezave med slovaškimi politiki in italijansko mafijo.

Slovaški politiki naj bi imeli stike z italijanskimi poslovneži, ti pa povezave z zloglasno mafijsko združbo N'drangheta.

"Dve osebi iz kroga blizu moškega, ki je prišel na Slovaško kot obtoženec mafijskega primera v Italiji, imata dnevni dostop do slovaškega premierja," je v članku z naslovom "Italijanska mafija na Slovaškem: njene lovke segajo v politiko" zapisal umorjeni 27-letni novinar.

Kot je zapisal, so Italijani, ki so imeli stike z mafijo, našli drugi dom na Slovaškem in tam začeli poslovati, dobivali subvencije, pridobivali sredstva iz EU-skladov in okrepili odnose z vplivnimi ljudmi v politiki, celo s kabinetom slovaške vlade. "V lasti so imeli ali še imajo več deset podjetij. Njihovo premoženje je vredno na desetine milijonov evrov," je zapisal Kučiak.

Preiskoval povezave med mafijo in premierjem

Slovaški dnevnik Sme je v torek prvi objavil nekatere podrobnosti preiskave Kučiakove smrti. Kučiak naj bi preiskoval tudi povezave med italijansko mafijo in svetovalko slovaškega premierja Roberta Fica Mario Troškovo. Fico je takrat 27-letno Troškovo, nekdanjo tekmovalko na mis Universe in model, najel, čeprav ni imela nobenih političnih izkušenj, njegov urad za medije pa kljub pozivom ni želel objaviti, kaj naj bi sploh bil opis njenih delovnih nalog na položaju.

Objava v dnevniku je sprožila oster odziv Fica, ki je dejal, da ne bi smeli brez dokazov povezovati nedolžnih ljudi z dvojnim umorom. "Skrajna meja je prekoračena. Ni več smešno," je posvaril novinarje.

Fico, ki je znan po svojih napadih na novinarje, je po Kučiakovem umoru sicer ponudil milijon evrov nagrade za informacije, ki bi privedle do morilca novinarja.

Pisal tudi o davčnih goljufijah

Novinar slovaške televizije JOJ in nekdanji Kučiakov sodelavec Arpad Soltesz je dejal, da je Kučiak pisal o davčnih goljufijah na najvišji ravni slovaške politike. "Umor novinarja zaradi njegovega dela se lahko morda zgodi na Balkanu, mogoče na Bližnjem vzhodu, zagotovo se to dogaja v Rusiji, a ne v Evropski uniji," je povedal.

27-letnega Kučiaka in njegovo zaročenko Martino Kušnirovo so našli ustreljena v nedeljo zvečer v novinarjevi hiši v kraju Velka Maca v bližini prestolnice Bratislave. Policija je sporočila, da je najverjetneje šlo za naklepni umor, povezan z novinarjevim delom.

Novinar je v preteklosti prejel več groženj in tudi vložil kazenske ovadbe. Ker policija in oblasti kljub temu niso zagotovile Kučiaku zaščite, je opozicijski poslanec Igor Matovič tako prvega moža policije Tiborja Gašparja kot notranjega ministra Roberta Kalinaka pozval k odstopu. "Kalinak in Gašpar nosita odgovornost za varnost ljudi v tej državi, in ker jima ni uspelo preprečiti tega brutalnega umora, bi morala odstopiti," je dejal.

Odstop ministra za kulturo

Ne Kalinak ne Gašpar odstopa (še) nista podala, je pa odstopil minister za kulturo Marek Madarič. Kot je pojasnil, odstopa iz osebnih razlogov, pri tem pa da je upošteval, da je njegovo ministrstvo v vladi najbližje medijem. Kot je dejal, si po umoru novinarja ne more predstavljati, da bi še naprej vodil ministrstvo. Povedal je še, da se bo vrnil v poslanske klopi kot poslanec vladne stranke Smer-Socialni demokrati (Smer-SD) premierja Fica.

Ali naj bi tudi drugi politiki sledili njegovemu zgledu, se ni hotel izreči. "To je moja osebna odločitev," je poudaril.

Glede domnev, da je z umorom povezana italijanska mafija, je Madarič dejal, da je treba podrobno raziskati vse okoliščine in povezave. Informacije o povezavah med slovaškimi politiki in mafijo je označil kot zelo resne. Prav tako kot umor je pomembno, da se čim prej osvetlijo tudi te informacije, je dejal.

51-letni Madarič ministrstvo za kulturo vodi že tretjič - prvič ga je vodil med letoma 2006 in 2010, nato med letoma 2010 do 2012. Zdaj ministrstvo vodi od leta 2016. Po porazu stranke Smer-SD na lanskih lokalnih volitvah je odstopil s položaja podpredsednika stranke, katere član je postal leta 2000. Začel je kot tiskovni predstavnik Fica in velja za častnega politika.

K. S.