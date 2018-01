Filipini zaradi domnevnih zlorab svojih delavcev ne bodo več pošiljali v Kuvajt

V tujini dela 2,3 milijona Filipincev

21. januar 2018 ob 20:57

Manila - MMC RTV SLO, Reuters

Filipinske oblasti so v petek uradno prenehale pošiljati svoje delavce v Kuvajt. Predsednik Rodrigo Duterte je dan predtem dejal, da so zlorabe kuvajtskih delodajalcev številne filipinske delavce privedle do samomora.

Filipinski sekretar za delo Silvestre Belo je sporočil, da najmanj do konca "preiskave vzrokov smrti šestih ali sedmih filipinskih čezmorskih delavcev" v Kuvajt ne bodo pošiljali nove delovne sile. Sekretar sicer ni navedel podrobnosti ali razkril, kdaj naj bi se smrti zgodile.

Duterte je v četrtek sporočil, da so "Filipini v Kuvajtu izgubili štiri ženske, ki so jih zlorabe pripeljale v samomor". Dodal je, da je seznanjen z mnogo primeri spolnega nasilja nad filipinskimi ženskami. Kuvajtu želi "sporočiti resnico in jim povedati, da to ni več sprejemljivo".

Namestnik kuvajtskega zunanjega ministra Khaled Al Džaralah je izrazil začudenje in užaloščenost zaradi Dutertejevih izjav in dodal, da so v primeru štirih filipinskih delavk bili sprejeti pravni postopki. "Takoj smo stopili v stik s filipinskimi oblastmi, da bi preučili obseg te izjave in poskušali ovreči napačne podatke, ki so se pojavili v njej," je državna tiskovna agencija KUNA navedla zunanjega ministra. Džaralah je dodal, da je v Kuvajtu več kot 170.000 filipinskih delavcev, ki so pred zlorabami zaščiteni z zakonodajo.

Filipinsko zunanje ministrstvo ocenjuje, da v Kuvajtu dela več kot 250.000 Filipincev, večina kot delavci na domu. Veliko filipinskih delavcev je tudi v Združenih arabskih emiratih, Savdski Arabiji in Katarju. Po uradnih podatkih 2,3 milijona Filipincev dela v tujini. Skupno na Filipine mesečno pošljejo več kot dve milijardi dolarjev svojih dohodkov, kar močno spodbuja potrošnjo v enem izmed najhitreje rastočih gospodarstev na svetu.

