Libanon ukinil zakonodajo, ki je ščitila posiljevalce

V veljavi ostajata sporna člena 505 in 518

17. avgust 2017 ob 16:01

Bejrut - MMC RTV SLO, Reuters

Libanonski parlament je zavrgel 522. člen kazenskega zakona, po katerem so se posiljevalci izognili kazni, če so se poročili s svojo žrtvijo. Aktivisti so po dolgoletnem boju pozdravili odločitev.

Sporna zakonodaja iz leta 1940 je dovoljevala "še drugo zlorabo žrtve, saj je bila ujeta v razmerje s posiljevalcem", je povedala aktivistka skupine za pravice žensk Abaad Danielle Howayek.

Aktivisti so dolga leta s kampanjo, ki jo je podprl minister za "ženske zadeve" Jean Oghassabian, opozarjali na sporni 522. člen zakonodaje, poroča BBC.

Pomemben del kampanje je bila tudi postavitev panojev s sliko okrvavljene ženske v raztrgani poročni obleki z napisom "Bela obleka ne prikrije posilstva".

Ukinitev zakona so v Abaadu označili za zmago za žensko dostojanstvo, vendar druga aktivistična skupina Kafa opozarja, da je zmaga le delna.

V zakonodaji še dva sporna člena

505. člen istega zakonika namreč v primeru poroke dovoljuje spolne odnose z mladoletniki nad petnajstim letom starosti, 518. člen pa omogoča zapeljevanje mladoletnih z obljubo poroke.

"Pozdravljamo odstranitev člena 522, vendar imamo pomisleke glede členov 505 in 518. Ne sme biti izjem pri izogibanju kazni za posilstvo," je tvitnil minister Oghassabian.

Člani libanonskega parlamentarnega odbora za upravo in pravosodje so ob podpori premierja Saada Haririja decembra podali predlog za razveljavitev zakona, vendar je parlament končno odločitev sprejel šele v sredo. Libanon tako sledi Tuniziji, Maroku in Jordaniji, ki so ukinile podobne zakonodaje.

Podobne zakonodaje imajo tudi drugje

Po podatkih humanitarne organizacije Human Rights Watch imajo podobne luknje v zakonodaji še v Alžiriji, Bahrajnu, Iraku, Kuvajtu, Libiji, Siriji, nekaterih latinskoameriških državah, na Filipinih in v Tadžikistanu.

مبروك لنساء لبنان على هذا الانجاز..

انطلقت المطالبات تحت شعار "الابيض ما بيغطي الاغتصاب " #ما_تلبسونا_522

#المادة522 pic.twitter.com/xjevGyNKCx — .لولوه الخطاف. (@lulualkhattaf) December 7, 2016

J. R.