Filipinske oblasti predlagajo posebne izkaznice za muslimane v Marawiju

Več sto civilistov ujetih v mestu

14. julij 2017 ob 11:38

Marawi - MMC RTV SLO

Medtem ko traja boj med filipinskimi oblastmi in džihadisti v Marawiju, so oblasti predlagale uvedbo posebnih osebnih izkaznic za muslimane in to predstavile kot protiteristični ukrep.

Maja je več sto džihadistov iz teroristične skupine Maute na pretežno katoliških Filipinih delno zasedlo mesto Marawi in izobesilo zastavo t. i. Islamske države. Vladne sile so sprožile zračno in kopensko ofenzivo, a jim do zdaj ni uspelo pregnati borcev, ki so utrjeni na več točkah po mestu, ki je od glavnega mesta Manila oddaljeno 800 kilometrov.



V bitkah je bilo ubitih več 300 džihadistov in 67 vojakov, domnevno pa tudi več deset civilistov. Večina od 200.000 prebivalcev mesta je že pobegnilo, vojska pa pravi, da je v mestu na območjih, kjer potekajo spopadi, ujetih okoli 500 ljudi.

Opozorila glede islamofobije

Oblasti pa zdaj kot protiteroristični ukrep predlagajo posebno osebno izkaznico za muslimane v Marawiju, poroča Deutsche Welle. Eden izmed prebivalcev, Hamza Lucman, je opozoril na porast islamofobije na Filipinih, odkar so džihadisti delno prevzeli nadzor nad mestom. Kot je dejal, njegovim prijateljem in sorodnikom, ki so razseljenih zaradi spopadov, ni uspelo najeti bivališča zaradi tega, ker so muslimani.

Predstavnik policije Aaron Aquino je dejal, da so idejo o izkaznicah dobili v dialogu med muslimani in varnostnimi silami na severu države. Eden tamkajšnjih muslimanskih voditeljev naj bi dejal, da so v njihovi vasi začeli s pomočjo osebnih izkaznic prepoznavati sumljive prišleke, kar naj bi bilo zelo učinkovito.

Policija: Ne gre za prepoznavanje muslimanov

Aquino vztraja, da ne gre za sistem za prepoznavanje muslimanov. To bi bilo diskriminatorno, je dejal. Voditelj skupine za zadeve mladih Bangsamoro, Amir Mawallil, pa je ločene izkaznice za muslimane označil za kršitev človekovih pravic. "Takšni ukrepi upravičujejo strah in iracionalne predsodke proti muslimanom," je dejal.

Prejšnji mesec je predsednik Rodrigo Duterte muslimane okrivil za prepuščanje prostora teroristom. Aktivisti za človekove pravice medtem opozarjajo na občutek diskriminiranosti znotraj muslimanske manjšine, še poroča Deutsche Welle.

B. V.