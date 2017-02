Filipinski katoličani proti zunajsodnim ubojem in uvedbi smrtne kazni

Cerkev kritizira Duterteja

18. februar 2017 ob 11:32

Manila - MMC RTV SLO/Reuters

Na tisoče katoličanov se je v soboto v filipinskem glavnem mestu Manila zbralo na protestu proti zunajsodnim ubojem v okviru kampanje proti mamilom in ponovni uvedbi smrtne kazni.

"Pohod za življenje", ki ga je podprla Filipinska katoliška škofovska konferenca (FKŠK), se je začel le nekaj dni po najostrejši cerkveni kritiki t. i. vojne proti mamilom predsednika Rodriga Duterteja, poroča Reuters.

Organizatorji so sporočili, da se je pohoda udeležilo do 50.000 ljudi, po policijskih podatkih pa jih je bilo okoli 10.000.

FKŠK je ta mesec v pismu, ki je bilo prebrano na mašah po vsej državi, sporočilo, da ubijanje ljudi ni odgovor na preprodajo prepovedanih mamil. "Ne moremo učiti, da je ubijanje napačno, s tem, da ubijamo tiste, ki ubijajo. To tudi povečuje število tistih, ki ubijajo," je dejal predsednik FKŠK-ja nadškof Socrates Villegas. Nadškof Luis Antonio Tagle, ki se je prav tako udeležil shoda, pa je pozval h krepitvi in promociji kulture nenasilnih gibanj.

Cekrev je bila do pred kratkim tiho

Skoraj 80 odstotkov od 100 milijonov filipinskih prebivalcev je katoličanov, do pred kratkim pa tamkajšnja Katoliška cerkev ni kritizirala Dutertejeve kampanje, v okviru katere je bilo v sedmih mesecih ubitih več kot 7.600 ljudi. Vlada in policija sta zanikali zunajsodne uboje, organizacije za varstvo človekovih pravic pa menijo, da so številne uboje, ki jih je policija pripisala ljudem, ki jemljejo zakon v svoje roke, pravzaprav izvedli morilci, ki verjetno sodelujejo s policijo.



Duterte je v soboto pohvalil, da je kampanja "na splošno uspešna". Pozval je še k podpori vojske, saj da so težave z mamili bolj zapletene, kot je mislil, še poroča Reuters.

B. V.