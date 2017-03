Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Tuleč veter s hitrostjo do 263 km/h in močan dež sta zajela severovzhod Avstralije. Foto: EPA Ciklon je ruval drevesa ob plaži Airlie, veliko turistov je območje že zapustilo. Foto: EPA Sorodne novice Avstralija: Zaradi ciklona evakuirali več tisoč ljudi Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Ciklon Debbie rohni po Avstraliji

Zaprli šole, industrijske obrate in letališča

28. marec 2017 ob 07:17

zadnji poseg: 28. marec 2017 ob 07:50

Bowen - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Zvezno državo Queensland na severovzhodu Avstralije je zajel ciklon Debbie s hudim deževjem in vetrovi s hitrostjo do 263 kilometrov na uro, več kot 25.000 ljudi so morali evakuirati.

Ciklon četrte stopnje po Saffir-Simpsonovi petstopenjski orkanski lestvici je prekinil električno oskrbo in telefonske povezave za več kot 23.000 gospodinjstev in povzročil veliko škode na turističnem otočju Whitsunday, poroča BBC.

Po besedah premierke Queenslanda Annastacie Palaszczuk je v eni uri padlo 211 milimetrov dežja na kvadratni meter, kar se zgodi enkrat na 100 let. Eden od prebivalcev območja je razmere opisal zelo slikovito; kot je dejal, je neurje občutiti kot hkratno približevanje vlaka tako z leve kot desne.

Dež poplavlja ulice, veter lomi okna, ruši drevesa in raznaša razbitine. Večina šol, industrijskih obratov in letališč v zvezni državi bo do preklica ostalo zaprtih, turisti so predčasno prekinili svoje dopustovanje in se vrnili domov ali premaknili v druge predele Avstralije, poroča BBC.

Medtem je avstralski premier Malcolm Turnbull aktiviral posebni načrt za krizno odzivanje. V parlamentu v Canberri je oznanil, da je avstralska civilna zaščita vzpostavila posebno ekipo za soočanje s posledicami tropskega viharja.

Ciklon nadaljnjih 24 ur še ne bo ponehal

Tuleč veter, močan dež in razburkano morje še ne bodo ponehali, glede na vremensko napoved naj bi se ciklon v območju zadržal še nadaljnjih 24 ur. Ciklon naj bi bil najmočnejši po letu 2011, ko je območje prizadel orkan Jasi in uničil več polj ter domov.

J. R.