Foto: Madžari proti vladnemu nadzoru nad mediji

Pozivi k združevanju razdrobljene opozicije

21. april 2018 ob 20:19

Budimpešta - MMC RTV SLO, Reuters

Okoli deset tisoč Madžarov se je v Budimpešti zbralo pred parlamentom, kjer so izrazili nestrinjanje z vladnim nadzorom nad mediji, ki je po njihovih navedbah premierju Viktorju Orbanu pomagal pri zmagi na nedavnih parlamentarnih volitvah.

Gre za drugi množični protest proti Orbanu in njegovi vladajoči stranki Fidesz po volitvah 8. aprila. Protestniki so tokrat razdrobljene opozicijske stranke pozvali, naj se združijo proti Fideszu, ki je na volitvah dobil dvotretjinsko večino in lahko tako samovoljno spreminja zakonodajo.

"Skupaj z njimi se moramo boriti za novo in pravično volilno zakonodajo in preiskavo korupcijskih primerov," so na Facebooku zapisali organizatorji.

Glavni cilj protestov je prekiniti Fideszov nadzor nad mediji. Aprila je zaradi finančnih težav prenehal izhajati Magyar Nemzet, eden izmed zadnjih dveh večjih časopisov, kritičnih do madžarske vlade. Vse od leta 2010 je madžarski premier povečeval svoj nadzor nad mediji in na vodilna mesta nekdaj neodvisnih medijskih hiš namestil svoje zaveznike.

Za onemogočanje političnih nasprotnikov vlada pripravlja tudi zakon za obdavčitev nevladnih organizacij, ki prejemajo sredstva iz tujine, menijo Orbanovi kritiki.

Soros napovedal umik iz države

Ameriški milijarder madžarskih korenin George Soros je v petek Orbana obtožil, da si prizadeva zadušiti nevladne organizacije, in napovedal, da bo ob morebitnem sprejetju zakonodaje njegova organizacija Open Society Foundations (OSF), pod okriljem katere deluje tudi zasebna Srednjeevropska univerza (CEU), zapustila državo.

Vlada trdi, da bo 25-odstotna obdavčitev sredstev iz tujine pomagala pri preprečevanju nezakonitih prečkanj meje. Orbanovi kritiki medtem opozarjajo, da bi odhod OSF-ja pomenil ključno prelomnico na poti proti avtoritarnemu vladanju.

J. R.