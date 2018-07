Foto: Trump pred srečanjem s Putinom: Kaj naj storim, če bo vse zanikal?

Ameriški predsednik tudi evropske medije okrivil lažnega poročanja

16. julij 2018 ob 08:02

16. julij 2018 ob 10:39

Helsinki - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je ob spremstvu protestnikov že prispel v Helsinke, kjer se bo sestal z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom. Kljub pozivom demokratov k odpovedi srečanja Trump upa na pozitiven izkupiček pogovorov.

Ameriško-ruski vrh bo v predsedniški palači v središču finske prestolnice gostil finski predsednik Sauli Niniste, ki je Trumpa že sprejel na delovnem zajtrku. Trump je dejal, da "Nato ni bil nikoli močnejši in enotnejši, kot je danes", glede srečanja s Putinom pa je tvitnil, da odnosi med ZDA in Rusijo "niso bili slabši", kar je posledica "večletne ameriške nespametnosti in neumnosti in zdajšnjega lova na čarovnice."

Trump in Putin, ki ju ob obisku v Helsinkih spremljajo množični protesti, se bosta sprva na štiri oči pogovarjala o odnosih med državama, ki so na najnižji ravni od konca hlade vojne, in aktualnih mednarodnih vprašanjih, med njimi o Siriji, Ukrajini in Iranu.

Srečanje bo potekalo v senci vložitve obtožnic v ZDA proti 12 ruskim obveščevalcem zaradi vdorov v računalnike demokratske stranke. Demokratski politiki v ZDA so v petek zahtevali, naj Bela hiša odpove vrh v Helsinkih. Voditeljica demokratov v predstavniškem domu Nancy Pelosi je dejala, če se Trump ne bo postavil po robu Putinu, bo to resna izdaja ameriške ustave in demokracije. Bela hiša je zatrdila, da vrh ne bo odpovedan.

Trump verjame v srečanje

Trump je v pogovoru za CBS News, objavljenem v nedeljo, povedal, da ima glede srečanja "skromna pričakovanja". Prepričan je, da pogovori ne bodo prinesli "ničesar slabega" in "morda kaj dobrega", verjame pa v srečanja. Glede obtoženih ruskih obveščevalcev je napovedal, da bo to vprašanje odprl, ne namerava pa zahtevati njihove izročitve.

Sicer je glede vsebine ameriški predsednik po vrhu zveze Nato v Bruslju povedal še, da "želi izvedeti kaj o Siriji, pa zastavil bom vaše priljubljeno vprašanje o vpletanju v volitve". "Lahko le vprašam. Morda bo zanikal, ampak več kot vprašati ne morem. Kaj naj potem storim, če zanika?", je dejal Trump o prepričanju ameriških obveščevalnih agencij, da je Rusija po Putinovem navodilu vodila uspešno kampanjo pomoči Trumpu, da zmaga na volitvah 2016.

Vsega so krivi mediji

Trump bo s srečanjem v Helsinkih končal svojo prvo predsedniško pot v Evropo, kjer je s svojimi (ne)posrečenimi izjavami dvignil kar nekaj prahu, za vse pa znova okrivil medije, od netočnega poročanja do lažnih novic.

Začelo se je prejšnji teden, ko se je v Bruslju udeležil vrha Nata, na katerem je članicam sprva grozil z izstopom ZDA iz zaveze in nato zahteval povečanje finančnih sredstev za delovanje Nata. Po srečanju je dejal, da je "Nato precej močnejši kot pred dvema dnevoma", danes pa je tvitnil, da je bil "vrh odličen, a nekorektno povzet s strani medijev".

Nato se je odpravil v Združeno kraljestvo, kjer je za medije izjavil, da na mestu premierke Therese May vidi nekdanjega zunanjega ministra Borisa Johnsona, ki je sočasno z državnim sekretarjem Davidom Davisom zaradi brexita odstopil, saj menita, tako kot Trump, da brexit ne gre v smeri, za katero so ljudje glasovali na referendumu, kar je pozneje označil kot lažne novice (fake news). Sledil je njegov pomislek, da je predlog britanske vlade o izstopu iz EU-ja "brutalen", Mayevi pa je grozil tudi z odpovedjo prostotrgovinskega sporazuma med Združenim kraljestvom in ZDA, kar je kasneje znova omilil z besedami, da je "absolutno izvedljiv". Za piko na i pa je britanski premierki svetoval, da EU glede brexita raje toži, kot da se "z njimi pogaja".

Trump je nato s soprogo Melanio Trump odletel na Škotsko, kjer si je ogledal svojo posest v Ayrshiru, kjer je postavil sporno igrišče za golf, potovanje pa je bilo označeno za zasebno. Svojo evropsko turnejo pa končuje, kot rečeno, v Helsinkih.

Celotno pot Trumpa spremljajo množični protesti, tako v Bruslju kot v Londonu, kjer so protestniki izpostavili ogromen balon v podobi dojenčka Trumpa, kot na Škotskem in seveda tudi v Helsinkih.

Fotografije: Sandi Fišer

K. Št.