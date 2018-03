Francija: Junaški policist, ki je zamenjal mesto s talko, umrl

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Podpolkovnik Arnaud Beltrame je umrl za posledicami strelnih ran. Foto: Francosko notranje ministrstvo Napadalec je talce zajel v mestecu Trebes. Foto: Reuters Sorodne novice Francija: Policija ubila napadalca, ki je ubil tri ljudi in jih več ranil Dodaj v

24. marec 2018 ob 08:49

Francoski policist, ki se je v petkovem terorističnem napadu v supermarketu na jugu Francije prostovoljno ponudil kot zamenjava za eno izmed zajetih talk, je umrl za posledicami ran.

45-letnega podpolkovnika Arnauda Beltrama je napadalec, skrajni islamist Redouane Lakdim, hudo ranil, ko mu je policist skušal pobegniti, in so ga prepeljali v bolnišnico v kritičnem stanju.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je dejal, da je Beltrame "padel kot junak" in "izkazal izjemen pogum". "Rešil je življenja, dokazal izjemen pogum in si zasluži spoštovanje kolegov in celotne države," je dejal predsednik.

Notranji minister Gérard Collomb pa: "Umrl je za svojo domovino. Francija ne bo nikdar pozabila njegovega junaštva, poguma in žrtve."

Podpolkovnik Beltrame je prispeval h koncu petkove drame s talci v mestecu Trèbes, v kateri so bili ubiti trije talci, ranjenih je 16 ljudi, policija pa je 25-letnega napadalca ubila. Lakdim je bil samooklicani vojak Islamske države (IS), Macron pa je napad označil za "dejanje islamskega terorizma".

Lakdim naj bi zahteval izpustitev Salaha Abdeslama, najpomembnejšega preživelega napadalca v terorističnih napadih 13. novembra 2015 v Parizu, v katerih je bilo ubitih 130 ljudi.

Ukradel avtomobil, ubil potnika

Petkova drama s talci se je začela zjutraj v kraju Carcassonne, kjer je Lakdim ukradel avtomobil, pri tem pa ubil potnika in ranil voznika. Nato je streljal na skupino policistov, ki so bili ravno na jutranjem teku, pri tem pa ranil enega izmed njih, preden je z vzkliki "sem vojak IS-ja" vdrl supermarket v Trèbesu. Tam je ubil eno stranko in zaposlenega v trgovini, okoli 50 drugih pa zajel za talce.

Policiji je uspelo spraviti nekaj ljudi iz supermarketa, a napadalec je še vedno zadrževal eno žensko kot živi ščit. Takrat se je poročnik Beltrame ponudil kot izmenjava zanjo, pri tem pa pustil svoj mobilni telefon na mizi prižgan, da je policija zunaj lahko spremljala dogajanje v trgovini.

Ko so zaslišali strele, je posebna enota vdrla v supermarket in napadalca ubila, Beltrama pa so z vbodnimi in strelnimi ranami prepeljali v bolnišnico.

V povezavi z napadom je policija aretirala eno osebo, domnevno Lakdimovega partnerja.

To je bil prvi večji islamistični napad v Franciji po oktobru lani, ko je islamski skrajnež v Marseillu zabodel dve ženski.

