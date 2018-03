Francija: Policija ubila napadalca, ki je ubil tri ljudi in jih več ranil

Macron zavezan boju proti terorizmu

23. marec 2018 ob 12:10,

zadnji poseg: 23. marec 2018 ob 21:11

Trebes

Oborožen moški je na jugozahodu Francije v mestih Trebes in Carcassonne v ločenih napadih ubil tri ljudi in jih več ranil. Moški je ukradel avtomobil, streljal na policiste in zajel talce v trgovini, nato ga je ustrelila policija.

Napadalec je v mestu Carcassonne ukradel avtomobil, ustrelil in ranil voznika ter ubil potnika. Nato se je z avtomobilom odpeljal in streljal na skupino policistov med rekreacijo ter enega izmed njih ranil.

Nato je napadalec trgovino v bližnjem kraju Trebes, kjer je po navedbah očividcev v poslopje vdrl oborožen z noži, puško in granatami. Med zajetjem talcev naj bi izrazil predanost Islamski državi in kričal: "To je maščevanje za Sirijo" in "Alah je velik, vse vas bom ubil".

Policija je v operaciji, v kateri se je napadalcu predal 45-letni policist v zameno za talce, napadalca ubila. 45-letni policist je v kritičnem stanju.

Francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je prekinil obisk Bruslja in se vrnil na izredni sestanek z varnostnimi silami, je sporočil, da sta v napadu umrla dva človeka, ranjenih pa je kar 16, od tega dva huje, čeprav so prvotno poročali o treh ranjencih.

Predsednik je napad označil za islamski terorizem in pohvalil pogumno dejanje policista, ki se je izmenjal za talce. Francoskemu ljudstvu je zagotovil, da je popolnoma zavezan boju proti terorizmu.

Aretirali osumljenko

Francoski državni tožilec je medtem potrdil, da je francoska policija v povezavi z napadom aretirala žensko, povezano z napadalcem.

Napadalec ni kazal znakov radikalizacije

Francoski notranji minister Gerard Collomb je sporočil, da je bil 26-letni napadalec Reduane Lakdim policiji znan zaradi manjših zločinov in posedovanja mamil, ni pa kazal znakov radikalizacije. Časopis Le Parisien poroča, da gre za državljana Maroka. Po besedah Collomba je v napadu deloval sam, odgovornost za napad pa je prevzela samooklicana Islamska država (IS).

Lakdim je v napadu zahteval izpustitev Salaha Abdeslama, glavnega preživelega osumljenca za IS-ove bombne in strelske napade na stadion, koncertno dvorano in restavracije, v katerih je v Parizu leta 2015 umrlo 130 ljudi.

Če se bo potrdila povezava z Islamsko državo, bo to prvi napad te skupine po prihodu Macrona na položaj francoskega predsednika maja lani.

Lani odpravili izredne razmere

V Franciji so sicer oktobra lani odpravili izredne razmere, a v državi še vedno vlada visoka napetost zaradi niza terorističnih napadov, ki se je začel leta 2015 z napadom na uredništvo satiričnega tednika Charlie Hebdo v Parizu. V tem napadu je bilo ubitih 12 ljudi.

Novembra istega leta je Pariz pretresel usklajen napad džihadistov IS-ja, ki so pobili 130 ljudi v barih, restavracijah, v koncertni dvorani in pred stadionom. Francija je zatem uvedla izredne razmere v državi, kljub temu pa to ni preprečilo napada julija 2016, ko je moški s tovornjakom zapeljal v množico v Nici in ubil 84 ljudi. Tudi ta napad si je pripisala Islamska država.

