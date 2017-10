Francoska narodna skupščina odobrila novo protiteroristično zakonodajo

Potrditi jo mora še senat

3. oktober 2017 ob 18:12

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Francoska narodna skupščina, spodnji dom francoskega parlamenta, je z večino glasov sprejela novo protiteroristično zakonodajo. Ta kot stalne uveljavlja nekatere ukrepe, ki so do zdaj veljavi le ob izrednih razmerah.

Za je glasovalo 415 poslancev, proti jih je bilo 127, 19 poslancev se je glasovanja vzdržalo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Parlament je novo protiteroristično zakonodajo sprejel navkljub kritikam, da spodkopava državljanske svoboščine na račun policijskih pooblastil in ob široki podpori javnosti, ki so jo pretresli številni teroristični napadi v državi.

Pred glasovanjem je francoski notranji minister Gerard Collomb branil novo zakonodajo, da gre za "trajen odgovor na stalno grožnjo".

Izredne razmere sicer v državi trajajo že dve leti, oblasti pa so jih zaradi mnogih terorističnih napadov podaljšale že šestkrat. Današnje glasovanje je sledilo nedeljskemu napadu z nožem v Marseillu, v katerem sta umrli dve ženski.

Zakon mora odobriti še senat

Zeleno luč novi zakonodaji mora prižgati še senat. V primeru, da se bo to zgodilo, bo nova protiteroristična zakonodaja v Franciji začela veljati 1. novembra.

Pravica do pripora in preiskave

V skladu z novo zakonodajo bodo imeli pristojni organi pravico, da priprejo ljudi, izvedejo preiskavo domovanja in prepovedo javna zborovanja brez predhodne odobritve sodišča.

Teroristični napadi v Franciji so od januarja 2015 zahtevali skupno 241 smrtnih žrtvah. Po navedbah Collomba so letos v Franciji preprečili 12 napadov.

J. R.