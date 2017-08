Francoska policija prijela voznika, ki je zapeljal med vojake

Voznik z avtomobilom čakal na ulici pred vojašnico

9. avgust 2017 ob 10:13,

zadnji poseg: 9. avgust 2017 ob 15:20

Pariz - MMC RTV SLO, Reuters, STA

V zahodnem predmestju Pariza Levallois-Perret je moški zapeljal v skupino vojakov in pobegnil, a so ga policisti pozneje ujeli.

Incident se je zgodil okoli 8.00 pred vojašnico v predmestju francoske prestolnice. Po poročanju francoskih medijev je voznik, ki je bil za volanom avtomobila znamke BMW, čakal na enosmerni ulici, da so iz vojašnice prišli vojaki, nato pa zapeljal vanje. Šest vojakov je poškodoval, med njimi dva huje.

Voznik je pobegnil s prizorišča napada, policisti pa so sprožili iskalno akcijo. Moškega so prestregli na avtocesti pri mestu Marquise na severu Francije, ko so nanj streljali in ga ranili, nato pa aretirali. Očividci poročajo, da je bil BMW večkrat prestreljen. Voznik naj ne bi bil oborožen.

Francoski premier Edouard Philippe je potrdil, da je bil prijet moški, ki je v Parizu napadel vojake.

"Gnusno dejanje agresije"

Patrick Balkany, župan predmestja Levallois-Perret, je izjavil, da ni nobenega dvoma, da je šlo za "premišljeno in gnusno dejanje agresije proti vojski, ki ga ni nihče pričakoval".

"Vozilo je začelo pospeševati v trenutku, ko so se prikazali vojaki," je dejal. Ranjene so odpeljali v vojaško bolnišnico Percy v Clamartu v bližini Pariza. Kakšno je njihovo stanje, ni znano.

Državo pretreslo že več napadov

Gre za nov napad na francoske varnostne sile. Aprila je napadalec na Elizejskih poljanah ubil policistko, posamezni napadalci pa so izvedli tudi napade na policiste in vojake na Elizejskih poljanah, v bližini Louvra in notredamske katedrale.

V Franciji od terorističnih napadov v Parizu novembra leta 2015, ki so zahtevali 130 življenj, veljajo izredne razmere. Od januarja leta 2015 je bilo v državi v terorističnih napadih ubitih že 239 ljudi. Za varnost po državi skrbi 10.000 vojakov in 4.700 policistov.

A. P. J.