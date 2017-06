Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.1 od 25 glasov Ocenite to novico! Policija je takoj zaprla območje okoli Notre-Dame. Foto: Reuters Policija preiskuje območje. Foto: Reuters Sorodne novice Na Elizejskih poljanah ubita policista Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pariz: Napadalec na policista naj bi vzklikal "To je za Sirijo!"

Okoli 900 obiskovalcev zaprtih v cerkvi

6. junij 2017 ob 17:04,

zadnji poseg: 6. junij 2017 ob 19:02

Pariz - MMC RTV SLO/STA

Napadalec je v bližini ene glavnih pariških znamenitosti, cerkve Notre-Dame, napadel in ranil policista. Drugi policist je napadalca ustrelil. Okoli 900 obiskovalcev je zaprtih v cerkvi.

Policija je sporočila, da je imel napadalec v rokah kladivo, s katerim je napadel in lažje ranil policista, eden od preostalih policistov pa ga je nato ustrelil v prsni koš. Napadalčevo stanje naj bi bilo zelo resno, poroča Le Figaro. Okoli 900 obiskovalcev cerkve so iz varnostnih razlogov zaklenili vanjo. Izpustili naj bi jih postopoma.

Policija je zaprla vse mostove, ki vodijo na otok Ile de la Cité, kjer stoji Notre-Dame. Oblasti so po poročanju BBC-ja sporočile, da gre za "teroristični incident". Pariška policija je medtem na Twitterju sporočila, da so razmere pri katedrali pod nadzorom. Preiskavo je prevzela protiteroristična enota.

Vzkliki "to je za Sirijo!"

Francoski notranji minister Gerard Collomb je na novinarski konferenci pred katedralo povedal, da je napadalec ob napadu vzklikal "To je za Sirijo!". Pri sebi je imel osebno izkaznico, po kateri naj bi bil alžirski študent, vendar morajo avtentičnost dokumenta še preveriti. Pri sebi je imel tudi kuhinjske nože. Francija je sicer septembra leta 2015 začela z zračnimi napadi na cilje v Siriji.

Francoska tiskovna agencija AFP je medtem iz virov blizu preiskavi izvedela, da je napadalec dejal, da je "vojak kalifata" samooklicane Islamske države.

"Slišala sem dva zvoka, ki sta bila podobna dvema streloma ... Ljudje so začeli bežati, policija je takoj obkrožila ulico. Zdelo se je, da se varnostne sile usmerjajo proti stopnicam k reki Seni, da bi nekoga ulovile," je za francoski časnik dejala ameriška turistka, ki je bila v bližini.

Cerkev Notre-Dame vsako leto obišče okoli 13 milijonov turistov, s čimer spada med najbolj obiskane turistične znamenitosti v Evropi.

Izredne razmere že leto in pol

Varnostni ukrepi so po nedavnih napadih v Londonu še dodatno poostreni. V Franciji sicer že od terorističnih napadov v Parizu novembra 2015, v katerih je umrlo 130 ljudi, veljajo izredne razmere. Nazadnje so jih podaljšali decembra lani, in sicer naj bi veljale do 15. julija.

Aprila letos je v podobnem incidentu napadalec na Elizejskih poljanah v središču Pariza streljal na policiste, pri čemer je dva ubil, enega pa ranil.

K. T., B. V.